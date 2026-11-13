Chủ tịch Hạ viện Mỹ muốn kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc, nói việc ông Jensen Huang từ chức là diễn biến gây sốc

Reuters khuya 12.11 đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết sự đồng thuận tại quốc hội Mỹ về việc hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, sau khi CEO NVIDIA Jensen Huang từ chức.

"Việc kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc là một vấn đề lớn tại đây. Tôi ủng hộ việc hạn chế xuất khẩu các mặt hàng này, và tôi nhận thấy đang có một sự đồng thuận dần hình thành tại quốc hội rằng đây là lập trường quan trọng cần thực hiện. Đặc biệt là trước những diễn biến gần đây, điều đó hoàn toàn hợp lý", ông Johnson phát biểu với các phóng viên.

Ông nói thêm: "Chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Tôi nghĩ điều này có thể làm thay đổi quan điểm của một số người tại đây".

Ông Jensen Huang (phải) trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên cạnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (giữa) tại lối vào Nhà Trắng sau một bữa trưa dành cho các nhà lãnh đạo ngành công nghệ ngày 29.9 Ảnh: Reuters

Bình luận về diễn biến mới, ông Johnson gọi việc CEO NVIDIA Jensen Huang từ chức là một "diễn biến lớn và gây sốc", nhưng cho rằng ông ấy đã "làm điều đúng đắn" khi quyết định rời khỏi vị trí này.

"Ý tôi là, đây là một diễn biến lớn và gây sốc. Bạn biết đấy, đó là một công ty vô cùng quan trọng, không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà còn vì mục đích an ninh quốc gia, nên vấn đề này nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý", ông nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho hay một số thành viên Hạ viện muốn đặt câu hỏi cho ông Jensen Huang, và "nếu đó là mong muốn của cơ quan này, thì điều đó sẽ diễn ra". "Tuy nhiên, theo tôi thấy thì vẫn còn nhiều tình tiết cần được làm rõ. Vì vậy, tôi xin giữ lại đánh giá cá nhân về sự việc này; nhưng xét trên phương diện cá nhân, có vẻ như ông ấy đã làm điều đúng đắn cho cả công ty lẫn đất nước", CNN dẫn lời ông Johnson nói thêm.

Cổ phiếu NVIDIA sụt giảm mạnh sau khi ông Jensen Huang từ chức

Cổ phiếu NVIDIA đã sụt giảm mạnh ngày 12.11 sau khi ông Jensen Huang từ chức, khiến các nhà giao dịch phải cân nhắc xem xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ diễn biến ra sao khi không còn vị CEO nổi tiếng này chèo lái công ty.

Cổ phiếu NVIDIA (NVDA) có thời điểm giảm tới 14% ngay sau khi thị trường mở cửa, thổi bay gần 600 tỉ USD giá trị vốn hóa, trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên với mức giảm 7,3%, tương đương với sự sụt giảm khoảng 300 tỉ USD.

NVIDIA hiện là công ty đại chúng lớn thứ hai thế giới, và biến động cổ phiếu của hãng có ảnh hưởng nhất định đến toàn thị trường. Dù vậy, mức sụt giảm chung trên thị trường vẫn tương đối hạn chế. Trong khi đó, một chỉ số theo dõi các nhà sản xuất chip cũng giảm. Ngược lại, cổ phiếu của một số nhà sản xuất chip lớn khác lại tăng giá, khi các nhà giao dịch đánh giá xem công ty nào có thể hưởng lợi từ sự bất ổn xoay quanh tương lai của NVIDIA.

NVIDIA là công ty công nghệ nổi tiếng của thế giới Ảnh: Tuyết Lan

Ông Trump nói không cần thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Phó tổng thống JD Vance tập trung việc trong nước, thay vì tham gia đàm phán để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Iran.

"Chúng tôi không cần một thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua lâu rồi. Chúng tôi đang nắm giữ tiền của họ, hàng trăm tỉ USD, và chúng tôi cũng đang kiểm soát eo biển của họ", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social tối 12.11.

Những bình luận này được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng ông Vance đang cân nhắc các cuộc đối thoại trực tiếp với một quan chức an ninh cấp cao của Iran. Bản tin của Wall Street Journal cho biết thêm rằng ông Trump đã nói với các trợ lý và đối tác rằng ông sẵn sàng để ông Vance nối lại đàm phán với Tehran, đồng thời đã trao quyền cho ông Vance thực hiện các cuộc thương thảo này. Một cuộc gặp trực tiếp như vậy sẽ là một động thái khác thường, theo AFP.

Ông Vance là một trong những thành viên đảng Cộng hòa cho rằng cuộc chiến với Iran chính là lý do dẫn đến thất bại của đảng này trong cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11 vừa qua. Giá dầu đã tăng sau những phát biểu của ông Trump trên mạng xã hội, trong khi các hợp đồng tương lai trên Phố Wall tiếp tục sụt giảm.

Lại có xả súng ở Mỹ

Tối 12.11 (giờ Việt Nam), một vụ xả súng xảy ra tại khu vực Logan Circle ở Washington D.C (Mỹ), làm một người thiệt mạng và 4 người bị thương.

CNN dẫn lời đại diện cảnh sát cho hay nghi phạm dường như đã tự bắn mình sau khi nổ súng vào các sĩ quan cảnh sát từ bên trong căn hộ nơi đối tượng đang cố thủ.

Ông Jeff Carroll, quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Đô thị phát biểu với các phóng viên: "Cách đây ít phút, trong khi đang trao đổi với đối tượng, các sĩ quan đã nghe thấy một tiếng súng. Ngay lập tức, họ đã phá cửa xông vào căn hộ và phát hiện nghi phạm đang bị thương do trúng đạn".

Ông Carroll cho biết, các chuyên gia đàm phán của cảnh sát nói chuyện với tay súng trong một giờ đồng hồ nhằm chấm dứt cuộc đối đầu, nhưng đối tượng đã nổ súng về phía các sĩ quan. Theo các nguồn thạo tin, tay súng đã tử vong do vết thương tự gây ra.