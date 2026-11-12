Thông tin mới liên quan nữ doanh nhân vụ bê bối ngoại tình của ông Jensen Huang

Bộ Nội vụ Singapore cho hay bà Alice Huang, cựu CEO của Công ty Megaspeed (đối tác điện toán đám mây chính thức được NVIDIA ưu tiên cung cấp các dòng chip tiên tiến) đã bị điều tra vì các hành vi vi phạm tiềm tàng, bao gồm việc mua các máy chủ được xuất khẩu qua Singapore sang Malaysia mà không thực sự nhập khẩu vào thị trường Singapore.

Bà Alice Huang và ông Jensen Huang (mặc áo đen) tại một nhà hàng ở Đài Bắc (Đài Loan) vào năm 2025

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Bộ này cho biết thêm bà Alice Huang bị điều tra "do nghi ngờ có liên quan các hành vi vi phạm tiềm tàng tại Singapore, xét trên cương vị là CEO, chủ tịch và một trong những người kiểm soát chủ chốt của Megaspeed vào thời điểm đó". Bộ Nội vụ Singapore cũng làm rõ rằng cuộc điều tra này không liên quan hoạt động gián điệp.

Mỹ cũng đã tiến hành điều tra Megaspeed vì nghi ngờ công ty này đã hỗ trợ Trung Quốc tiếp cận những loại chip AI cao cấp vốn nằm trong danh mục kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, theo Reuters. Phía Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Cũng theo Bộ Nội vụ Singapore, dù không có đủ bằng chứng để khẳng định bà Alice Huang đã phạm tội, bà đã cung cấp cho cảnh sát "những thông tin mà bà biết là không chính xác" trong quá trình điều tra, đồng thời cố tình giảm nhẹ vai trò của mình tại Megaspeed.

Bộ này cho biết thêm, bà Alice Huang đã phải nhận một lời cảnh cáo nghiêm khắc và bị cấm nhập cảnh trở lại Singapore.