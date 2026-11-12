Từ các vụ ngoại tình ở Nvidia đến chuyện thâm cung bí sử của SpaceX

Tỉ phú Elon Musk hiện không có vợ nhưng có 11 con ảnh: reuters

Năm 2018, SpaceX phải trả 250.000 USD để dàn xếp vụ kiện xuất phát từ "lời đề nghị khiếm nhã" của nhà sáng lập Elon Musk đối với một nữ nhân viên của hãng.

Năm 2022, ông Musk bác bỏ cáo buộc trên và lập luận với trang tin Business Insider rằng nếu quả thật ông có ý định quấy rối tình dục thì vì sao chỉ có một vụ bị tố giác như vậy trong suốt 30 năm sự nghiệp của ông.

Tuy nhiên giờ đây đã có thêm nhiều cáo buộc liên quan đến cách hành xử trong các mối quan hệ tình ái của tỉ phú Musk tiếp tục được phơi bày trước ánh sáng, theo tờ The Independent hôm 12.11.

Tờ The Wall Street Journal cho hay đã phỏng vấn hơn 48 nguồn tin cũng như nội dung các thư điện tử, tin nhắn và nhiều tài liệu khác. Theo cuộc điều tra của báo Mỹ, vị tỉ phú từng có quan hệ tình cảm với nhiều nữ nhân viên SpaceX, cũng như gây áp lực với những phụ nữ khác về vấn đề tình dục.

Bài báo nêu nhiều chi tiết gây chú ý về những cuộc tình được cho là đã diễn ra, hoặc những lời đề nghị quan hệ tình dục mà ông Musk đưa ra với các nữ nhân viên dưới quyền.

Trong một trường hợp, ông Musk được cho có quan hệ với một nữ thực tập sinh rồi vài năm sau đưa cô vào đội ngũ nhân sự cấp cao của mình.

Theo The Wall Street Journal, ông cũng từng đề nghị một phụ nữ khác sinh con cho mình, trong khoảng 1 tháng vào năm 2014 đã có quan hệ tình dục với một nữ nhân viên dưới quyền.

Chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách điều hành Gwynne Shotwell của SpaceX đã lên tiếng bác bỏ bài điều tra của The Wall Street Journal.

Bà nói với tờ báo rằng nội dung bài viết chứa đầy những chi tiết "không đúng sự thật, diễn giải sai và bóp méo những chuyện đã qua", và tạo ra một bức tranh hoàn toàn sai lệch.

Bà khẳng định: "Elon là một trong những người tốt nhất mà tôi biết", thêm rằng công ty điều tra mọi khiếu nại quấy rối tình dục và sẽ có xử lý thích hợp.