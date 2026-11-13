Sau ông Jensen Huang, ai sẽ đủ sức dẫn dắt đế chế NVIDIA?

Bà Colette Kress nắm quyền tạm thời

Bà Colette Kress - Giám đốc Tài chính của NVIDIA - sẽ nắm quyền CEO tạm thời thay ông Jensen Huang

ẢNH: REUTÊRS

NVIDIA thông báo Giám đốc Tài chính Colette Kress (59 tuổi) làm CEO tạm quyền sau khi nhà đồng sáng lập Jensen Huang từ chức sau những sức ép về cáo buộc liên quan đời tư.

Trong 33 năm trực tiếp điều hành NVIDIA, ông Jensen Huang đã đưa công ty từ một nhà sản xuất chip đồ họa trở thành tập đoàn giữ vị trí then chốt trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI), với giá trị vốn hóa khoảng 4.000 tỉ USD.

Bà Kress gia nhập NVIDIA tháng 9.2013 với chức phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính, sau thời gian làm việc tại các tập đoàn công nghệ Mỹ như Texas Instruments, Microsoft và Cisco. Trong 13 năm, bà đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng kinh doanh, quản lý tài chính và xây dựng quan hệ với giới đầu tư Phố Wall.

Theo NBC News, bà Kress thường xuyên sát cánh cùng ông Jensen Huang tại các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, trực tiếp giải thích chiến lược và tình hình tài chính của NVIDIA với nhà đầu tư. Bà cũng góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác, đầu tư vào các doanh nghiệp AI, trong đó có OpenAI, CoreWeave và nhiều đối tác công nghệ lớn.

Trong tuyên bố sau khi được bổ nhiệm ngày 12.11, bà Kress khẳng định sẽ tiếp tục phát triển trên "nền tảng phi thường mà ông Jensen đã tạo dựng trong 33 năm qua", đồng thời duy trì cam kết với khách hàng, đối tác và cổ đông.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy những công việc đã giúp NVIDIA trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán tăng tốc và AI, đồng thời nắm bắt những cơ hội phía trước. Trọng tâm của chúng tôi vẫn là phục vụ khách hàng, đối tác, nhà phát triển và cổ đông", theo bà.

Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa được bổ nhiệm của NVIDIA là ông Harvey C. Jones đánh giá bà Kress am hiểu sâu hoạt động kinh doanh, tài chính và khách hàng của tập đoàn, đồng thời khẳng định hội đồng quản trị tin tưởng năng lực điều hành của bà.

Bà Kress tạm tiếp quản NVIDIA giữa thời điểm nhiều thách thức. Theo AP, cổ phiếu NVIDIA giảm tới 14% khi mở cửa phiên giao dịch ngày 12.11, trước khi thu hẹp mức giảm còn khoảng 4% vào giữa trưa. Bà cũng sẽ đối mặt phép thử đầu tiên khi NVIDIA dự kiến công bố kết quả kinh doanh ngày 17.11, chỉ 5 ngày sau khi được giao nhiệm vụ.

Bài toán tìm người kế nhiệm

Theo The Information, ông Jensen Huang chưa từng chỉ định người kế nhiệm. Trong khi đó, cơ cấu điều hành NVIDIA phụ thuộc lớn vào vai trò cá nhân của ông, với khoảng 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp.

Đây được xem là thách thức không nhỏ đối với bất kỳ ai tiếp quản vị trí CEO. Theo chuyên gia tuyển dụng Craig Stevens thuộc Tập đoàn tư vấn quản trị Boyden (Mỹ), cấu trúc này khó duy trì dưới thời một CEO mới và có thể cần được điều chỉnh.

Ông Jensen Huang (phải) và ông Tim Cook đến dự cuộc họp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14.5.2026 ẢNH: REUTERS

Nhà phân tích Dan Ives thuộc Ngân hàng thương mại Yorkville Ives (Mỹ) nhận định rất khó tìm một ứng viên nội bộ có thể thay thế hoàn toàn vai trò của ông Jensen Huang. Bà Kress cũng không được xem là giải pháp lâu dài, dù có kinh nghiệm tài chính và mối quan hệ sâu rộng với Phố Wall.

Trong số những ứng viên tiềm năng, Phó chủ tịch NVIDIA Ian Buck được nhắc đến nhiều nhờ chuyên môn kỹ thuật. Theo The Guardian, ông Buck có khoảng 2 thập niên gắn bó với tập đoàn và góp phần phát triển CUDA, nền tảng phần mềm quan trọng giúp chip NVIDIA được ứng dụng rộng rãi trong AI.

Một tên tuổi nội bộ khác là ông Bryan Catanzaro, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu học sâu ứng dụng.

Ngoài ra, CEO Arm Holdings Rene Haas cũng được xem là ứng viên tiềm năng nhờ kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp bán dẫn và từng làm việc tại NVIDIA 7 năm. Những nhân vật khác được giới phân tích đề cập gồm CEO AMD Lisa Su, cựu CEO Apple Tim Cook và một số lãnh đạo công nghệ có chuyên môn sâu về thiết kế chip, theo The New York Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công khai đề xuất ông Tim Cook, cựu CEO Apple, thay thế ông Jensen Huang. "Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!", ông Trump viết trên Truth Social. Tuy nhiên, chưa rõ ông Cook có quan tâm đến vị trí này hay không.

Gia đình ông Jensen Huang cũng được nhắc đến trong những đồn đoán về nhân sự kế nhiệm. Trong đó có con gái Madison Huang (35 tuổi), hiện giữ vị trí quản lý cấp cao về tiếp thị sản phẩm tại NVIDIA, con trai Spencer làm việc trong bộ phận robot.

Theo The New York Times, việc tìm người thay thế ông Jensen Huang thậm chí được so sánh với cuộc chuyển giao quyền lực tại Apple sau thời Steve Jobs. Tuy nhiên, thách thức của NVIDIA còn nằm ở sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật, mạng lưới đối tác toàn cầu và phong cách điều hành tập trung của nhà đồng sáng lập.

Người kế nhiệm cũng sẽ phải quyết định cách sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ của tập đoàn. Theo The Wall Street Journal, NVIDIA nắm gần 100 tỉ USD tiền mặt trong quý báo cáo gần nhất. Dưới thời ông Huang, công ty ưu tiên đầu tư vào khách hàng, nhà cung cấp và những thương vụ trong ngành AI. Chiến lược này có được duy trì hay điều chỉnh sẽ là một trong những lựa chọn quan trọng của ban lãnh đạo mới.