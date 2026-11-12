Ông Trump đề xuất ông Tim Cook làm CEO NVIDIA thay ông Jensen Huang

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.11 cho rằng cựu CEO Tim Cook của Tập đoàn Apple nên thay thế ông Jensen Huang ở vị trí CEO của NVIDIA, theo Reuters.

"Giờ đây khi CEO NVIDIA Jensen Huang, người đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, quyết định từ chức, thì chỉ có một người duy nhất xứng đáng thay thế ông ấy, đó chính là ông Tim Cook của Apple", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!", ông Trump viết thêm.

Tổng thống Trump và ông Tim Cook trong cuộc gặp hồi tháng 10.2025 Ảnh: AFP

Còn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson gọi việc ông Jensen Huang từ chức là một diễn biến lớn và gây sốc, nhưng cho rằng ông Jensen Huang đã làm điều đúng đắn khi quyết định rời khỏi vị trí CEO của NVIDIA, theo CNN.

"Quý vị biết đấy, đây là một công ty cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà còn liên quan an ninh quốc gia, nên vấn đề này thu hút rất nhiều sự quan tâm và chú ý," ông Johnson phát biểu.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo ông Huang đã từ chức sau 33 năm gắn bó với công ty do chính ông đồng sáng lập, đồng thời thông báo rằng Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền. Bà Kress sau đó đã gửi mail bày tỏ cảm ơn các nhân viên vì sự kiên cường trong giai đoạn "đặc biệt khó khăn" này của NVIDIA, theo CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao tặng Huân chương Khoa học quốc gia cho ông Jensen Huang ngày 8.10 Ảnh: AFP

"Bà Colette Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền. Tôi cho rằng bà ấy được xem là một lựa chọn an toàn và đáng tin cậy. Bà ấy đã gắn bó với công ty khoảng 13 năm và hiện được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định cho bộ máy lãnh đạo; tuy nhiên, bà ấy lại thiếu tầm ảnh hưởng ở quy mô toàn cầu", bà Susannah Streeter, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Wealth Club (Anh), bình luận.

"Khó có khả năng bà ấy xây dựng được những mối quan hệ thương mại sâu rộng như người tiền nhiệm, và NVIDIA giờ đây sẽ bước vào giai đoạn bất ổn liên quan những ưu tiên chiến lược, chính sách giá cả cũng như các thỏa thuận cung ứng", bà Streeter bình luận thêm, theo Reuters.

Ngay sau khi NVIDIA thông báo ông Jensen Huang từ chức, đồng sáng lập Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đã đăng lên mạng xã hội X rằng "thật sai lầm khi NVIDIA để ông Jensen từ chức". CEO Clément Delangue của Công ty Hugging Face cũng viết trên X: "Toàn bộ chuyện này thật tệ và tôi ước gì điều đó không xảy ra. Đó là một ngày thực sự buồn". Vào mùa hè, NVIDIA đã đồng ý mua lại Hugging Face, một công ty lưu trữ hàng ngàn mô hình và bộ dữ liệu AI nguồn mở.

Các nhà phân tích đang đặt câu hỏi về tác động của sự thay đổi nhân sự cấp cao này đối với hoạt động kinh doanh của NVIDIA, cũng như đối với các đối tác và đối thủ cạnh tranh của công ty.

NVIDIA dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh vào tuần tới. Theo ông Mark Malek, Giám đốc đầu tư tại Công ty Siebert Financial, buổi họp dành cho các nhà đầu tư sắp tới sẽ là sự kiện "quan trọng nhất trong lịch sử công ty".

Các nhà phân tích tại Phố Wall kỳ vọng công ty sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 88% so với cùng kỳ năm trước, nhưng các nhà đầu tư cũng mong đợi những thông tin chi tiết hơn về định hướng tương lai của NVIDIA, theo CNN.