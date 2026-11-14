Tổng thống Trump lại đổi ý không muốn tấn công Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho vẫn chưa có quyết định cuối cùng về khả năng có quay lại tấn công Iran hay không ảnh: reuters

Những ngày qua, Tổng thống Trump thường xuyên chuyển từ thái độ đe dọa leo thang xung đột với Iran bằng những cuộc tấn công mới, sang quan điểm giảm dần các hoạt động thù địch và ngược lại, theo Reuters hôm 14.11.

Hãng tin này dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức chính quyền Washington nhận định rằng dường như Tổng tư lệnh quân đội Mỹ vẫn chưa có quyết định cuối cùng về phương án giải quyết cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tuy nhiên, trong các cuộc họp gần đây với các cố vấn an ninh quốc gia và theo sau một chuỗi các buổi cập nhật thông tin từ phía tình báo, chủ nhân Nhà Trắng cho hay ông đang cân nhắc hoãn lại việc tấn công Iran.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thông cảm đối với các đồng minh tại khu vực sau khi nghe họ đề nghị Mỹ không nên nối lại chiến dịch quân sự với Iran.

"Tôi có thể lập tức đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột, nhưng theo yêu cầu của các nước mà tôi muốn bảo vệ, chúng tôi đang kéo dài quá trình hơn một chút, hành xử ôn hòa hơn", ông Trump hôm 12.11 nói với bình luận viên Stephen A. Smith của EPSN (Mỹ).

Những lời nói trên của ông Trump trong các cuộc họp riêng được dẫn lại theo sau những tuyên bố công khai trước đó của ông về khả năng Mỹ nối lại chiến sự tại Trung Đông.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và Giám đốc Tình báo Quốc gia chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Cũng trong ngày 14.11, Hải quân Iran thông báo vừa có một tàu dầu bốc cháy sau khi trúng thủy lôi ở phía đông eo biển Hormuz.