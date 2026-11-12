Iran còn bao nhiêu tên lửa đạn đạo sau khi đã phóng 2.200 quả?

Một quan chức phương Tây viện dẫn các báo cáo tình báo cho Bloomberg hay dù phần lớn lực lượng quân sự của Iran đã bị phá hủy trong chiến dịch không kích chung do Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2, Iran có thể vẫn còn ít nhất 1.700 tên lửa đạn đạo, và đang sản xuất 50 tên lửa đạn đạo/tháng, bằng khoảng một nửa công suất trước xung đột, theo tờ The Times of Israel.

Bảo tàng Lực lượng Hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở Tehran ngày 4.11 Ảnh: Reuters

The Times of Israel dẫn lại thông tin từ Bloomberg cho rằng Iran đã phóng hơn 4.900 máy bay không người lái (UAV) Shahed và ít nhất 2.200 tên lửa đạn đạo kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28.2.

Các vụ phóng tên lửa của Iran đã khiến lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông sử dụng hết ít nhất 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot, theo Bloomberg. Mỗi năm chỉ sản xuất được khoảng 650 tên lửa loại này, mỗi quả trị giá 4 triệu USD.

Dù có thông tin cho rằng cuộc xung đột đã khiến Mỹ thiếu vũ khí, nước này vẫn còn kho dự trữ lớn bom dẫn đường chính xác và tên lửa hành trình, nhưng việc sử dụng những nguồn cung này đã làm cạn kiệt kho dự trữ ở những khu vực khác, theo Bloomberg.

Những ước tính trên được đưa ra một ngày sau khi Hãng tin Tasnim đưa tin Lực lượng Hàng không vũ trụ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khánh thành một thành phố tên lửa ngầm mới, trưng bày nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng với các bệ phóng.

Có gì trong cơ sở sản xuất máy bay không người lái ngầm của Iran?

Dự lễ khánh thành có Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi và Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ IRGC Majid Mousavi.

Sự kiện này diễn ra sau khi phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebbi thông báo rằng Lực lượng Hàng không vũ trụ IRGC sẽ giới thiệu một thành phố tên lửa ngầm mới và một số thành tựu quân sự khác trong Tuần lễ Lực lượng Hàng không vũ trụ IRGC.

Ông Mohebbi cho biết thêm lực lượng này đã nhanh chóng chuyển dây chuyền sản xuất tên lửa và UAV từ các cơ sở trên mặt đất xuống các địa điểm ngầm, vượt ra ngoài những khu phức hợp lưu trữ ngầm để thiết lập những "thành phố sản xuất tên lửa" sâu dưới lòng đất.

Ông cho rằng chuyên môn trong nước, lãnh thổ rộng lớn và cơ sở hạ tầng sản xuất linh hoạt của Iran sẽ đảm bảo việc sản xuất vũ khí có thể tiếp tục ngay cả khi bị oanh tạc dữ dội, theo Tasnim.