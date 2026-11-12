Iran phản bác cáo buộc tấn công mạng ở Pháp

Tehran cho rằng Paris "đang thể hiện thất bại trong quản trị của chính mình" bằng những cáo buộc như thế.

Vụ tấn công mạng đó đã khiến nhiệt độ của các tủ lạnh, tủ đông tại hàng trăm siêu thị ở Pháp tăng lên, buộc nhiều siêu thị phải vứt bỏ toàn bộ lượng thực phẩm dễ hư hỏng. Những sự cố tương tự đã được báo cáo ở ít nhất 11 quốc gia châu Âu khác vào đầu tháng này.

Dù Iran đã bác bỏ cáo buộc, AFP hôm qua (11.11) dẫn lời giới phân tích cho rằng vụ tấn công mạng vào tủ lạnh siêu thị ở Pháp đánh dấu một giai đoạn mới mà Iran mở rộng đáp trả sang châu Âu.