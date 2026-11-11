Cuộc chiến Iran và giá dầu sẽ về đâu?

Hôm qua (10.11), Fox News dẫn lời Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ vẫn trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu" cho các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông cũng nhận xét Mỹ có lẽ không cần thiết phải thực hiện thêm các hành động quân sự nữa vì xung đột sắp đi đến hồi kết.

Vẫn còn khó lường

Bên cạnh đó, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đã có một "cuộc trao đổi tuyệt vời" với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed vào ngày 9.11. "Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông Trump nói thêm và cho biết: "Quan trọng nhất là Qatar, Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain, Kuwait và các quốc gia khác đều muốn duy trì nguyên trạng như hiện nay". Ông Trump khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ cùng với Chiến dịch Cổng Sắt (Operation Iron Gate) vẫn sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời nhấn mạnh Iran tuyệt đối không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Hành động quân sự dường như không còn quá cần thiết nữa, nhưng chúng tôi vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hành động nếu tình hình thay đổi", ông nói và tự tin: "Chúng tôi đang thấy những dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột này sắp kết thúc. Tôi nghĩ nó sẽ sớm chấm dứt thôi".

Biểu tình tại thủ đô Washington D.C (Mỹ) hồi tháng 4 để phản đối cuộc chiến Iran Ảnh: Reuters

Trả lời Thanh Niên ngày 10.11, chuyên gia tình báo quân sự Mỹ Carl O.Schuster (đang giảng dạy tại ĐH Hawaii - Thái Bình Dương) cho rằng: "Phe Dân chủ luôn tỏ ra mềm mỏng hơn về chính sách đối ngoại. Việc đảng này thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua đồng nghĩa với việc nếu ông Trump không đạt được mục tiêu là buộc Iran chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân, thì đến tháng 1.2027 tới đây, Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát cả lưỡng viện sẽ cắt giảm ngân sách quân sự và ép Nhà Trắng kết thúc cuộc chiến".

Cũng trả lời Thanh Niên, GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) nhận định: "Iran đã chứng tỏ khả năng chống chịu đầy bền bỉ trước quân đội Mỹ hùng mạnh. Điều này gây tổn hại cho Tổng thống Trump và đảng của ông trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Còn quá sớm để khẳng định liệu việc Iran mất đi phần lớn giới lãnh đạo cấp cao, cơ sở hạ tầng và nhân sự quân sự có phải là kết quả xứng đáng nhận được không. Dù một cuộc chiến với Iran có thể không được lòng người dân Mỹ, nhưng giới an ninh quốc gia nước này luôn muốn ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran cũng như các mối đe dọa từ những lực lượng thân thiết với Tehran ở khu vực".

"Cách hành xử thường thấy của Tổng thống Trump sau khi bị bất lợi thì gia tăng áp lực và đẩy mạnh xung đột. Ông có thể sẽ tiếp tục làm như vậy với hy vọng thay đổi cục diện địa chính trị tại Trung Đông, đồng thời tạo dựng một di sản tích cực cho bản thân khi bước vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ", GS Nagy nhận xét thêm.

Thách thức cho giá dầu

Những ngày gần đây, sau khi có kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ, giá dầu đã giảm đáng kể so với mức hơn 100 USD/thùng trước đó. Cụ thể, đến hôm qua (10.11), giá dầu WTI và Brent đều giảm khoảng 1%, lần lượt còn khoảng 85,8 USD và 91.2 USD/thùng. Đây được cho là kỳ vọng cuộc chiến Iran sớm kết thúc.

Giá dầu cũng là một trong các nội dung được đề cập tại báo cáo mới nhất của nhà xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới Fitch Ratings về rủi ro toàn cầu quý 4/2026 và năm 2027 sắp tới. Theo đó, Fitch Ratings đưa ra kịch bản cơ sở là Mỹ và Iran sẽ đạt được giải pháp hòa bình vào quý 1/2027, giúp giá dầu Brent trung bình giảm từ 87 USD/thùng vào năm 2026 xuống còn 70 USD/thùng vào năm 2027. Tuy nhiên, xét đến mức độ bất ổn địa chính trị cao trong khu vực, cùng với rủi ro các chuyến hàng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể nhanh chóng bị hạn chế trở lại - dù đã phục hồi đáng kể tính đến tháng 9, dự báo về giá dầu có biên độ rộng hơn, từ 55 - 85 USD/thùng, cho năm 2027.

Theo Fitch Ratings, dù Mỹ lẫn Iran đều có những động lực kinh tế mạnh mẽ để đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng các lợi ích về mặt địa chính trị vẫn còn rất khó đoán định. Bên cạnh đó, nguy cơ tính toán sai lầm - vốn thường thấy trong bất kỳ cuộc xung đột lớn nào - vẫn ở mức đáng kể. Sự leo thang của cuộc xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen trong quý 3/2026 đã làm gia tăng thêm sự bất ổn trong khu vực. Vì thế, biến động giá dầu được dự báo ở mức rộng hơn.