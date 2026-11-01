Thêm nhiều tàu dầu bị cháy, giá dầu leo thang

Trong số này, ít nhất 2 tàu dầu với mỗi tàu chở theo 2 triệu tấn dầu thô đã va phải thủy lôi. Còn truyền thông Iran đưa tin lực lượng nước này đã bắn hạ và thu giữ máy bay không người lái MQM-170 của Mỹ trên đảo Qeshm (Iran) gần eo biển Hormuz. Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin vừa nêu.

Nhiều tàu dầu bị tấn công ở Hormuz trong tháng 10 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Trung tâm điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã tiếp nhận báo cáo về vụ một tàu dầu trúng vật thể bay chưa xác định vào ngày 30.10 (giờ địa phương) khi đang trên hải trình rời eo biển Hormuz. Cũng theo UKMTO, một tàu dầu khác cũng bị bắn trúng mạn trái tại điểm cách đảo Lavan (Iran) khoảng 74 km về phía nam.

Dữ liệu của UKMTO ghi nhận trong tháng 10, có ít nhất 35 vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, con số cao kỷ lục kể từ khi chiến sự Iran bùng nổ. Ngày 30.10, giá dầu tăng 2,4% lên 117,64 USD/thùng, được cho là do lo ngại xung đột Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3.11.

Cũng hôm qua, Đài Al Jazeera dẫn một nguồn tin cho hay đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa được tiến triển thực chất, nhưng các bên vẫn nỗ lực tiến hành.