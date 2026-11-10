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    Pháp cáo buộc Iran tấn công mạng tủ lạnh của các siêu thị

    Vi Trân
    Vi Trân
    Pháp tố cáo Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đứng sau vụ tấn công mạng hệ thống tủ lạnh vào tháng trước và tuyên bố sẽ có hành động đáp trả.

    Tủ lạnh, tủ đông tại hàng loạt siêu thị ở Pháp đã bị ảnh hưởng trong đợt tấn công mạng ngày 11-12.10. Khi đó, tin tặc đã tăng nhiệt độ tủ lạnh lên cao khiến hàng hóa, thực phẩm bị hư hỏng nhiều, theo AFP.

    Pháp cáo buộc Iran tấn công mạng tủ lạnh của các siêu thị - Ảnh 1.

    Nhân viên siêu thị Intermarche ở Paris đem thực phẩm đi bỏ vào ngày 13.10 sau vụ tấn công mạng hệ thống tủ lạnh

    ẢNH: REUTERS

    Trong tuyên bố ngày 9.11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng cuộc tấn công này được thực hiện bởi Lực lượng Vệ binh cách mạng Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là cuộc tấn công chưa từng có về cả quy mô và mức độ hung hăng. Đó là cuộc tấn công mạng quy mô lớn đầu tiên nhằm gây phá hoại trên lãnh thổ quốc gia của chúng tôi, và là cuộc tấn công lớn vào lợi ích quốc gia cũng như an ninh của người dân Pháp".

    Ông Barrot cho biết đã triệu tập đại sứ Iran để phản đối mạnh mẽ về "hành động cực kỳ nghiêm trọng này". Vị ngoại trưởng tuyên bố Pháp sẽ thi hành lệnh cấm vận ở cấp châu Âu đối với toàn bộ những người chịu trách nhiệm.

    Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas sau đó cho rằng EU nên đưa ra phản ứng mạnh mẽ.

    Làm cách nào tin tặc dễ dàng kiểm soát các tủ lạnh tại châu Âu?

    Trong một tuyên bố riêng, trưởng công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết bà đã mở cuộc điều tra đối với Shahid Kaveh, một đơn vị mạng bí mật thuộc IRGC, về các vụ tấn công.

    Trung tâm giám sát an ninh mạng của 4 cơ quan an ninh Pháp cho biết đơn vị này được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng mạng với tên gọi CyberAveng3rs, biệt danh mà nhóm đã sử dụng để nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trong quá khứ.

    Cáo buộc của Pháp chỉ liên quan đến các cuộc tấn công hệ thống siêu thị ở nước này vào tháng 10. Vào đầu tháng 11, các vụ tấn công tương tự cũng đã xảy ra tại nhiều nước châu Âu. Cũng trong thời gian đó, nhiều chuyến bay và một số tòa soạn tại châu Âu cũng nhận những đe dọa đánh bom giả nhưng đến nay chưa có bên nào bị cáo buộc chịu trách nhiệm.

    Iran chưa bình luận về cáo buộc của Pháp.

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