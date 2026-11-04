Tấn công mạng hàng loạt đe dọa châu Âu

Theo báo cáo mới của Trung tâm An ninh mạng quốc gia (NCSC, Anh), chính quyền London cần chuẩn bị ứng phó nguy cơ tấn công mạng được tiếp tay bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào cơ sở hạ tầng then chốt trong vòng 2 năm tới, theo Reuters hôm qua.

Cảnh báo nguy cơ có thật

Báo cáo thường niên phản ánh nhận định của NCSC rằng trước năm 2028, các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Anh nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu tấn công bằng mã độc tống tiền có sử dụng phần mềm độc hại xuất phát từ AI. Cũng trong giai đoạn này, NCSC cảnh báo quy mô và mức độ ảnh hưởng của các vụ tấn công càng thêm nghiêm trọng với sự tiếp sức của AI.

Thực phẩm đông lạnh bị hư hỏng sau khi siêu thị ICA Kvantum ở Sjöbo (Thụy Điển) hứng đòn tấn công mạng hôm 2.11 ẢNH: AP

Trong bài phát biểu sau khi báo cáo được công bố, Giám đốc Richard Horne của NCSC, vốn trực thuộc cơ quan tình báo GCHQ của chính phủ Anh, nêu lên thực tế rằng trong nhiều thập niên qua, nhiều tổ chức và chuỗi cung ứng của nước này đã tìm cách tiết kiệm chi phí liên quan đến công nghệ. Hậu quả là hệ thống của họ tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật và dễ trúng đòn tấn công qua mạng.

"Trong những tháng tới, chúng ta đối mặt với nguy cơ leo thang các vụ tấn công mạng ở mức độ chưa từng có", Reuters dẫn lời ông Horne cảnh báo. Tuy nhiên, lãnh đạo NCSC làm rõ rằng AI không hề sáng tạo những đòn tấn công mới, mà chỉ khai thác những lỗ hổng bảo mật vẫn bị phớt lờ lâu nay. Vì thế, mức độ và quy mô phá hoại có thể nằm ngoài khả năng tưởng tượng của con người nếu không nhanh chóng được can thiệp.

Hàng loạt siêu thị châu Âu bị tấn công

Báo cáo của NCSC và bài phát biểu của ông Horne được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt siêu thị trên khắp châu Âu vừa trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc. Ngày 2.11, các chuỗi siêu thị tại ít nhất 9 quốc gia xác nhận nhiệt độ trong hệ thống tủ lạnh và tủ đông tại một số cửa hàng bất ngờ tăng vọt trong đêm, lên đến 50 độ C, theo AFP.

Cụ thể, các nhà bán lẻ ở Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha và Thụy Điển đồng loạt ghi nhận sự cố với hệ thống trữ đông và làm lạnh trong các siêu thị. Một số công ty xác nhận đã bị tin tặc tấn công. Tại Thụy Điển, lãnh đạo Trung tâm An ninh mạng quốc gia cho hay giới chức nước này đang phối hợp xử lý các sự cố trên toàn quốc.

Ông Christophe Hansen, Ủy viên phụ trách thực phẩm và nông nghiệp Liên minh Châu Âu, bày tỏ quan ngại sâu sắc về loạt tấn công mới, gọi đây là hành động có chủ đích nhằm gây gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và phá hoại sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Vụ việc đánh dấu lần thứ hai trong vòng 1 tháng, châu Âu trúng đòn tấn công mạng nhằm vào các siêu thị. Tháng trước, Pháp đã tổn thất hàng chục triệu euro khi tin tặc chiếm quyền kiểm soát các thiết bị làm lạnh tại khoảng 700 siêu thị, điều chỉnh nhiệt độ tăng lên 50 độ C.

Hiện ngày càng có nhiều thiết bị, bao gồm hệ thống tủ lạnh, tủ đông, có thể được giám sát và điều khiển từ xa. Trong vụ tấn công mới nhất nhằm vào các chuỗi siêu thị, Trung tâm An ninh mạng quốc gia Thụy Điển cho hay giới chức đã phát hiện "nhiều thiết bị công nghệ vận hành đối mặt nguy cơ bị tấn công, cần nhanh chóng được cập nhật hoặc vá lỗi bảo mật".