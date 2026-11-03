Hàng loạt siêu thị ở nhiều nước châu Âu bị tấn công mạng

Các siêu thị bán lẻ tại ít nhất 7 quốc gia châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ trong các tủ đông và tủ mát tăng cao vào ngày 2.11. Một số đơn vị xác nhận họ đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng, tương tự như vụ việc xảy ra cách đây ba tuần tại Pháp.

Liên minh châu Âu đánh giá các cuộc tấn công mạng liên tiếp nhắm vào các cửa hàng thực phẩm gây lo ngại sâu sắc.

Theo AFP, các siêu thị ở Bỉ, Estonia, Phần Lan, Ireland, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công mạng mới nhất này. Các cửa hàng buộc phải loại bỏ thực phẩm đã hỏng hoặc có nguy cơ bị hỏng, đồng thời phải bổ sung hàng hóa mới vào các thiết bị làm lạnh.

Một nhân viên đang dọn dẹp tủ lạnh trống tại một siêu thị SuperValu tại Ireland ngày 2.11 Ảnh: Reuters

Trước đó, vào ngày 12.10, các nhà bán lẻ lớn tại Pháp cho biết hàng trăm hệ thống làm lạnh tại các siêu thị của họ đã bị tấn công mạng, buộc họ phải vứt bỏ thực phẩm và làm dấy lên những lo ngại về an toàn thực phẩm. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này.

Ngày 2.11, chuỗi siêu thị Carrefour tại Bỉ thông báo khoảng 15 trong số 700 cửa hàng của họ đã gặp sự cố. Người phát ngôn Mich Vergauwen khẳng định: "Đây là một cuộc tấn công mạng, không còn nguyên nhân nào khác".

Một người phát ngôn của Ikea tại Bỉ cũng cho biết siêu thị của hãng ở Mons, đã bị tấn công mạng, khiến nhiệt độ trong các tủ đông tăng đột ngột. Các chuỗi siêu thị Delhaize, Colruyt và Intermarche tại Bỉ cũng gặp các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến hệ thống làm lạnh, trong đó, Delhaize cho biết 4 cửa hàng của họ tại Luxembourg cũng bị ảnh hưởng.

Tập đoàn làm lạnh công nghiệp Sabcobel (Bỉ) cho biết họ đã bắt đầu triển khai các biện pháp bảo mật cho các hệ thống của mình ngay sau cuộc tấn công ngày 12.10 tại Pháp. Tuy nhiên, khoảng 10% hệ thống vẫn chưa được khắc phục, trong đó có một số hệ thống nằm tại các cửa hàng bị ảnh hưởng hôm 2.11.

Musgrave, đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị Supervalu tại Ireland, cho biết 13 cửa hàng của họ đã bị ảnh hưởng, một số cửa hàng tiện lợi tại Hà Lan cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tại Thụy Điển, chuỗi siêu thị Coop xác nhận 6 cửa hàng của họ đã bị tấn công mạng.

Nỗ lực phút cuối trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đảng Cộng hòa sẽ thực hiện những nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, với hy vọng ngăn chặn làn sóng Dân chủ được dự báo có thể giành quyền kiểm soát quốc hội.

Theo Reuters, để đưa ra thông điệp cuối cùng, ông Trump đã chọn địa điểm là hồ phản chiếu tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington. "Chúng tôi sẽ chiến thắng", ông khẳng định ngày 1.11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về Washington ngày 2.11 sau khi tham dự các cuộc mít tinh vận động bầu cử tại Iowa và Kansas Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Đảng Dân chủ cũng chuẩn bị cho các cuộc vận động tranh cử cuối cùng với sự tham gia của những ứng viên sáng giá như James Talarico (tranh cử vào Thượng viện tại Texas) và Adam Hamilton (tại Kansas).

Các cuộc thăm dò dư luận phần lớn đang nghiêng về phía đảng Dân chủ, nhưng cuộc đua vẫn có những biến số khó đoán.

Cuộc bầu cử chính thức diễn ra ngày 3.11, tuy nhiên hơn 50 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm.

Houthi tuyên bố tấn công sân bay Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 2.11 tuyên bố họ đã triển khai máy bay không người lái nhắm vào sân bay Dammam của Ả Rập Xê Út, cũng như một trạm radar cảnh báo sớm ở Jizan và một máy bay vận tải quân sự tại sân bay Jizan.

Phía Ả Rập Xê Út hiện chưa đưa ra xác nhận về thông tin này, theo Reuters khuya 2.11.

Trong khi đó, Al Jazeera dẫn lời ông Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen, cho hay hai thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn và phá hủy tại khu vực Riyadh, Ả Rập Xê Út. Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hơn 5.300 ca tử vong vì Ebola trong đợt bùng phát mới nhất tại châu Phi

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại châu lục này đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người.

Dữ liệu mà Africa CDC chia sẻ với Hãng tin AFP ngày 2.11 cho thấy đợt bùng phát này có tỷ lệ tử vong hơn 50%. Cụ thể 5.376 người tử vong, trong đó có 5.372 ca tại CHDC Congo, 2 ca tại Kenya và 2 ca tại Uganda, trong tổng số 10.444 trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận.

Khách hàng của Binance rút 4,72 tỉ USD khỏi sàn

Reuters khuya 2.11 đưa tin khách hàng của Binance đã rút ròng 4,72 tỉ USD khỏi sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này kể từ khi nền tảng hoạt động trở lại.

Trước đó, các tin tặc đã đánh cắp khoảng 6,3 tỉ USD tiền điện tử từ sàn. Sàn giao dịch này đã tạm dừng các lệnh rút tiền trong khoảng 48 giờ sau vụ tấn công, trước khi cho phép khách hàng rút tiền trở lại vào ngày 1.11.

Binance cho biết lượng rút ròng chiếm khoảng 3% tổng tài sản trên nền tảng. Các nhà phân tích và chuyên gia tiền điện tử nhận định rằng, cho đến nay, những hệ lụy vẫn còn hạn chế.