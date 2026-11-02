Nga, Trung Quốc bình luận về khả năng tái diễn chiến sự Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cho biết Mỹ đã đánh sập phần lớn quân đội Iran nhưng nói vẫn còn một đến hai mục tiêu cần hoàn thành.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giới truyền thông phương Tây đồn đoán Mỹ có thể khôi phục chiến sự chống Iran.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt tay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Baku (Azerbaijan) hôm 14.10 ẢNH: REUTERS

Ngày 2.11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng tình hình xung quanh Iran vẫn còn phức tạp, theo TASS. "Xung đột vẫn chưa được giải quyết, gây ảnh hưởng và đan xen với các cuộc khủng hoảng khác ở Trung Đông. Những tín hiệu cho thấy các hành động quân sự mới đang được lên kế hoạch chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo là vô cùng đáng báo động", nhà ngoại giao nói.

Bà Zakharova cho rằng "những cuộc phiêu lưu quân sự chống lại Iran đã không thể bẻ gãy ý chí bảo vệ chủ quyền và độc lập của người dân nước này" và tuyên bố cần phải tăng cường các nỗ lực ngoại giao để bình thường hóa tình hình xung quanh Iran. Bà nhấn mạnh Nga sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này.

Đồng thời, Nga hy vọng tình hình ở eo biển Hormuz sẽ sớm được bình thường hóa, có tính đến lợi ích của cả các quốc gia trong khu vực và các quốc gia muốn sử dụng tuyến đường thủy này, theo bà Zakharova.

Cùng ngày, Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Bagheri Kani có chuyến thăm Bắc Kinh và gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Kani đã nêu rõ lập trường của Iran về tình hình trong khu vực. Ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại áp lực và các mối đe dọa, đồng thời vẫn mở cửa đối thoại với tất cả các bên và tích cực tìm cách thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Đáp lại, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng "Trung Quốc ủng hộ Iran trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh của chính mình", theo AFP. "Với tinh thần lý trí và thực dụng, tất cả các bên nên tập trung vào giải pháp chính trị thay vì một lần nữa viện đến xung đột vũ trang", ông Vương kêu gọi.