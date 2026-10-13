Tấn công mạng quy mô lớn, hàng loạt tủ lạnh khắp siêu thị ở Pháp bị đặt ở mức 50 độ C

Trong một vụ tấn công mạng quy mô lớn, tin tặc đã buộc nhiệt độ tủ lạnh có kết nối mạng tại nhiều siêu thị bán lẻ ở Pháp tăng lên mức 50 độ C chỉ trong một đêm, gây ra hỏa hoạn và làm hư hỏng thực phẩm tại hàng trăm cửa hàng trên khắp cả nước.

Theo Reuters tối 12.10, một nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho hay ông đã chỉ đạo Cơ quan An ninh mạng Quốc gia Pháp (ANSSI) tiến hành điều tra vụ việc.

Phía Pháp cho biết họ đang phối hợp với các đối tác châu Âu do các quốc gia khác cũng có thể bị ảnh hưởng đồng thời điều tra xem liệu có doanh nghiệp Pháp nào khác đang gặp rủi ro hay không.

Khu vực bán thực phẩm đông lạnh bị đóng cửa tại một siêu thị gần Nantes sau khi một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống làm lạnh của các chuỗi siêu thị Pháp, gây hư hỏng thực phẩm và hỏa hoạn tại một số cửa hàng ngày 12.10 Ảnh: Reuters

Tập đoàn Les Mousquetaires, đơn vị sở hữu chuỗi bán lẻ Intermarché, cho hay khoảng 150 cửa hàng của họ đã bị ảnh hưởng, với tình trạng tủ lạnh bị đẩy nhiệt độ lên 50 độ C trong suốt 6 giờ đồng hồ. Intermarché thông báo với AFP rằng những chi nhánh bị ảnh hưởng sẽ phải vứt bỏ toàn bộ sản phẩm tươi sống và đông lạnh.

Carrefour cho biết 80 siêu thị của họ đã bị ảnh hưởng.

Ông Dominique Schelcher, Giám đốc điều hành của Cooperative U, cũng xác nhận chuỗi siêu thị của mình đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này. "Việc nhắm mục tiêu vào các thiết bị thiết yếu cho việc bảo quản thực phẩm tươi sống và nguồn cung thực phẩm cho người dân Pháp là hành động cực kỳ nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ", ông viết trên mạng xã hội X.

Các công tố viên tại Paris đã xác nhận vụ tấn công. Kênh truyền hình BFM TV đưa tin rằng tin tặc đã "kích hoạt từ xa chế độ xả đá cưỡng bức trên hệ thống làm lạnh tại nhiều cửa hàng".

Tủ đông lạnh trống trơn tại một siêu thị Intermarché ở Névez, miền tây nước Pháp sau sự cố ngày 12.10 Ảnh: AFP

Trong khi đó, nhà điều hành siêu thị Ahold Delhaize của Hà Lan, đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị lớn nhất nước này là Albert Heijn và có hoạt động kinh doanh đáng kể tại Mỹ, cũng thông báo đang xử lý một "sự cố an ninh" trong hệ thống mạng của mình và đã ngắt kết nối một số hệ thống để đảm bảo an toàn. Hiện chưa rõ liệu có mối liên hệ nào giữa vụ tấn công nhắm vào siêu thị tại Pháp và các sự cố mà Ahold Delhaize thông báo hay không.

Anh cáo buộc Vệ binh Cách mạng Iran đứng sau sự cố bí ẩn ở căn cứ quân sự Fairford, Iran bác bỏ

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 12.10 nói rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "gần như chắc chắn đã chỉ đạo" một vụ việc gây báo động nghiêm trọng tại một căn cứ không quân của Anh, nơi quân đội Mỹ sử dụng cho các hoạt động quân sự liên quan đến Iran.

Ông Burnham phát biểu trước Quốc hội Anh rằng, theo đánh giá của Anh, sự cố này "nhiều khả năng đã được điều phối từ Iran và gần như chắc chắn do IRGC chỉ đạo". "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những mối đe dọa này trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ trấn áp việc Iran sử dụng các mạng lưới tội phạm, đồng thời huy động mọi thẩm quyền để nhắm mục tiêu vào các mạng lưới này cũng như các nguồn tài chính của họ", AFP dẫn lời ông cảnh báo.

Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Fairford sau sự cố ngày 27.9 Ảnh: Reuters

Tuần trước, Mỹ đã đột ngột rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Fairford của Không quân Hoàng gia Anh sau sự cố bí ẩn xảy ra tại đây vào ngày 27.9. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12.10 cũng công bố tuyên bố chung về việc Anh xác định Iran có liên quan đến âm mưu tấn công "khủng bố" tại căn cứ RAF Fairford.

Nhiều đồn đoán xung quanh sự cố, trong đó cảnh sát được điều động đến căn cứ ở tây nam nước Anh vào ngày 27.9, sau khi một nông dân địa phương báo cáo về một nhóm người đàn ông cùng vài chiếc xe tải màu trắng đang có hành vi đáng ngờ. Mặc dù một cuộc điều tra chống khủng bố quy mô lớn đã được tiến hành và 7 nghi phạm (bao gồm một người mang hai quốc tịch Anh-Iran) bị bắt giữ trong những ngày sau đó, tất cả họ đều đã được tại ngoại. Chưa có ai bị buộc tội.

Giới chức Anh đã xếp sự cố này vào mức nghiêm trọng và ra lệnh sơ tán một ngôi làng lân cận. Tuy nhiên, nguồn gốc và bản chất của mối đe dọa vẫn là một bí ẩn. Theo giới chức, các điều tra viên không tìm thấy chất nổ nào trong xe tải, nhưng đã thu giữ một lượng xăng.

Hãng thông tấn IRNA đưa tin Đại sứ Iran tại London, ông Ali Moussavi, một lần nữa kiên quyết bác bỏ các cáo buộc về vai trò của Tehran trong sự cố tại căn cứ quân sự Fairford, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã "kêu gọi chính phủ Anh đưa ra bằng chứng chứng minh cho các cáo buộc của mình, nếu có.

Nhân viên chính phủ Mỹ phải xin phép trước khi dùng sân bay Ả Rập Xê Út

Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út ngày 12.10 thông báo rằng nhân viên chính phủ Mỹ phải xin phép trước khi sử dụng bất kỳ sân bay nào tại vương quốc này, sau một loạt các vụ tấn công do Houthi tiến hành.

"Nhân viên chính phủ Mỹ làm việc tại Ả Rập Xê Út cần có sự cho phép đặc biệt để sử dụng bất kỳ sân bay nào tại nước này", Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Họ cũng khuyến cáo công dân Mỹ cần hết sức thận trọng nếu quyết định sử dụng các sân bay tại Ả Rập Xê Út.