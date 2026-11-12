Iran dọa nhắm vào các căn cứ Mỹ ở xa

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 11.11 cảnh báo Tehran sẽ nhắm vào các căn cứ Mỹ ở xa, bao gồm cả những căn cứ tại châu Âu, theo Al Jazeera khuya cùng ngày.

Ông Rezaei phát biểu trên kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon rằng nếu Mỹ thực hiện một cuộc tấn công mới, Iran sẽ không chỉ nhắm vào các căn cứ gần đó mà còn nhắm vào những căn cứ ở xa, tại các khu vực mà trước đây Iran chưa từng tấn công. Tehran sẽ nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia châu Âu nếu máy bay Mỹ cất cánh từ đó để tấn công Iran.

Ông cũng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự ngoại giao của Iran với Mỹ là chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm tại Lebanon.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei trong một cuộc họp ở Tehran ngày 26.10

Ảnh: Reuters

Quan chức an ninh hàng đầu của Iran khẳng định Tehran hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Iran đã đưa ra 7 điều kiện và đang chờ phản hồi từ phía Mỹ.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik đã bác bỏ các tuyên bố của Mỹ về tình trạng quân đội Iran, gọi đó là những số liệu gây hiểu lầm, đồng thời khẳng định năng lực quốc phòng của nước này đã được tăng cường.

Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời

Bộ Ngoại giao Nga thông báo Đại sứ Nga tại Washington Alexander Darchiev đã đột ngột qua đời ngày 11.11 ở tuổi 66, TASS đưa tin. Ông Darchiev phụ trách đại sứ quán Nga tại Mỹ từ tháng 3.2025.

Ngoại trưởng Mỹ - Trung điện đàm tích cực



Tân Hoa xã đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 11.11 đã có cuộc điện đàm "tích cực và mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong đó Bắc Kinh bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi và hợp tác với Washington.

Cuộc đối thoại diễn ra khoảng một tuần trước thềm hội nghị các nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ông Vương cho biết đà ổn định hiện nay trong quan hệ Trung - Mỹ không dễ gì có được, đồng thời gọi đây là "một lựa chọn hợp lý của hai cường quốc, dựa trên lợi ích riêng của mỗi bên cũng như lợi ích chung".

Dự kiến, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại sự kiện. Các bên cũng xác nhận đang thu xếp cho khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại APEC sắp tới ở Trung Quốc.

Chưa có đột phá lớn sau cuộc đàm phán về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11.11 cho biết tất cả các bên đều đưa ra những bình luận tương đối tích cực sau các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi vừa qua. Theo TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga, lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán về Ukraine được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, đúng như những gì Tổng thống Vladimir Putin đã đề ra.

Ông Jared Kushner phát biểu tại một buổi họp báo sau các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi ngày 11.11 Ảnh: AP

Trong khi đó, AP đưa tin Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Thông tin này được cả hai bên xác nhận vào ngày 11.11, khi các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian kết thúc sau hai ngày làm việc ở Abu Dhabi.

Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Trump, cho biết sau khi các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi kết thúc: "Một trong những điểm tích cực là chúng tôi đã nhất trí thực hiện đợt trao đổi tù binh nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay, con số cụ thể sẽ được chốt vào ngày mai".

Ông Kushner cho biết ông cùng đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Putin, sau đó sẽ bay đến Dublin (Ireland) để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong cuộc đàm phán lần này, các đại diện châu Âu vẫn chưa thể tham gia.

Ấn Độ sắp xây bảo tàng trưng bày quy mô lớn nhất thế giới

AFP khuya 11.11 đưa tin nội các Ấn Độ đã phê duyệt dự án xây dựng một bảo tàng quy mô lớn nhằm giới thiệu lịch sử và nền văn minh của nước này. Chính phủ Ấn Độ cho biết dự án có chi phí khoảng 340 triệu USD và sẽ sở hữu không gian trưng bày lớn nhất thế giới.

Tên gọi của bảo tàng "Yuge Yugeen Bharat" có thể hiểu là "Ấn Độ qua các thời đại" và gợi nhắc đến "Bharat" – tên gọi cổ xưa của nước này trong tiếng Phạn.

Bảo tàng sẽ tọa lạc tại các tòa nhà từng là văn phòng hành chính công ở New Delhi. Trong một tuyên bố, nội các Ấn Độ cho biết bảo tàng sẽ trải rộng trên diện tích xây dựng dự kiến khoảng 178.509 m2.

Khoảng 1,8 triệu hiện vật đã được lựa chọn từ các bảo tàng quốc gia và tiểu bang, các bộ sưu tập khảo cổ cùng các bộ sưu tập tư nhân để đưa vào trưng bày. Bảo tàng được thiết kế với sức chứa lên đến 10 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.