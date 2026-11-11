Cảnh báo thế giới đang trên 'con đường dẫn đến sự hủy diệt'

Ông Guterres phát biểu tại COP31 hôm 11.11 ẢNH: REUTERS

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng phản ứng chậm chạp của cộng đồng quốc tế trước tình trạng biến đổi khí hậu đã đẩy thế giới vào con đường dẫn đến sự hủy diệt, đồng thời nhấn mạnh cần phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn.

Phát biểu được đưa ra trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Sự thật phũ phàng là cuộc khủng hoảng khí hậu đang vượt xa chúng ta. Lượng khí thải vào năm 2025 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Các kỷ lục về nhiệt độ tiếp tục bị phá vỡ. Bốn năm qua là thời kỳ nóng nhất từ trước đến nay và các lợi ích về nhiên liệu hóa thạch tiếp tục gây thiệt hại, đồng thời giết chết hành tinh của chúng ta. Thảm họa khí hậu đang tàn phá cuộc sống, sinh kế và nền kinh tế trên toàn cầu. Đây là con đường dẫn đến sự hủy diệt", AFP dẫn lời ông cảnh báo.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng không nên để các cuộc chiến và tranh chấp thương mại làm thế giới xao nhãng cuộc đấu tranh chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu.

Những phát biểu này được đưa ra vào ngày thứ 3 của hội nghị, được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để các nhà đàm phán đạt được một thỏa thuận mới nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Theo Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, một năm trước, thế giới rời hội nghị COP30 ở Brazil với tinh thần đầy hứng khởi, nhưng đà tiến này đã chững lại ngay từ đầu năm nay.

"Biến đổi khí hậu đã vắng bóng trong các bài phát biểu và văn kiện của giới lãnh đạo toàn cầu. Chúng ta bắt đầu bàn luận nhiều hơn về vũ khí và thuế quan thay vì sự sống còn của các thế hệ tương lai. Hành tinh này không thể bị đặt dưới sự chi phối của các cuộc tranh giành quyền bá chủ", theo nhà lãnh đạo.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng bày tỏ quan điểm tương tự. "Các cuộc chiến, khủng hoảng, tình trạng di cư, nạn đói và nghèo đang khiến nhu cầu về sự đoàn kết quốc tế ngày càng tăng lên mỗi ngày", ông phát biểu.

Các nhà đàm phán từ gần 200 quốc gia đang nỗ lực đạt được thỏa thuận tại COP31 về một đề xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm tăng tỷ trọng điện năng trong tiêu thụ năng lượng toàn cầu, đồng thời tái khởi động những nỗ lực vốn đang bị đình trệ trong việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch.