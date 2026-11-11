Cảnh báo bom giả tại hàng ngàn trường học ở châu Âu, nhiều trường sơ tán

Cảnh sát đứng bên ngoài Trường tiểu học Bacone tại Milan (Ý) sau khi học sinh được sơ tán do lời đe dọa đặt bom ẢNH: AP

Hơn 300 trường học tại Ý đã phải sơ tán vào ngày 11.11 sau khi xuất hiện các cảnh báo bom giả, diễn biến mới nhất sau chuỗi các lời đe dọa và tấn công mạng nhắm vào các siêu thị, ngân hàng máu, hệ thống kiểm soát không lưu và các đài truyền hình.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Giáo dục Ý cho biết khoảng 6.300 trường học tại nước này đã nhận được email đe dọa đặt bom giả. Hơn 300 trường tại Ý đã sơ tán.

Scotland, Bắc Ireland (Vương quốc Anh) và Ireland cho biết nhiều trường học tại đây cũng nhận được email đe dọa tương tự từ nước ngoài, nhưng cảnh báo này nhanh chóng được xác định là giả và không gây gián đoạn các hoạt động học tập.

Tại Ý, nhiều phụ huynh đã phải tạm gác công việc để vội vã đến cổng trường đón con em mình.

"Con gái tôi Dafne đã bật khóc vì bọn trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con bé vẫn còn hoảng loạn khi tôi đến đón", theo phụ huynh Nensi Bego có con theo học tại Trường Trung học cơ sở Mazzini ở Rome.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết các cảnh báo đánh bom không gây ra nguy hiểm nào, đồng thời cảnh sát cùng các cơ quan khác đang theo dõi sát sao tình hình.

"Tất cả học sinh đã được đưa đến khu vực an toàn và vẫn đang nằm dưới sự giám sát của đội ngũ giáo viên", một trường học tại Rome thông báo với các bậc phụ huynh thông qua một ứng dụng nhắn tin.

Ông Antonello Giannelli, Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng các trường học tại Ý, cho biết các cảnh báo này đã gây hoang mang cho học sinh, gia đình và đội ngũ nhân viên nhà trường.

"Dù những lời đe dọa hôm nay rõ ràng chỉ là trò lừa bịp, chúng ta không thể xem nhẹ hậu quả từ các sự việc gây lo ngại cho toàn thể cộng đồng trường học và làm gián đoạn các hoạt động giáo dục bình thường", ông nói.

Một trong những email nhận được tại Ý có chữ ký là "Mikhail Andropov, thủ lĩnh của Vilayat thuộc Misoginistan". Cũng chính nhân vật này đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các email đe dọa đặt bom được gửi hôm 6.11 tới các tòa soạn báo tại Ireland và Bulgaria.

Theo hãng tin Adnkronos, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho biết các lời đe dọa mới nhất là một phần trong chiến lược đã khá rõ ràng là gieo rắc nỗi sợ hãi và gây lo lắng.

"Không phải lúc nào đây cũng là hành động của các quốc gia nước ngoài hay những thực thể thù địch. Còn có cả những kẻ muốn gây chú ý và những kẻ điên rồ, những người, trong thời điểm như thế này, luôn chực chờ để gieo rắc nỗi kinh hoàng tại một thành phố hay một khu vực nào đó", ông phát biểu.