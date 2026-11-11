Iran tuyên bố không để vật liệu hạt nhân làm giàu rời khỏi đất nước

Tổ hợp nghiên cứu hạt nhân của Iran tại tỉnh Isfahan ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 11.11 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố nước này sẽ không cho phép dù chỉ một hạt vật liệu hạt nhân đã làm giàu rời khỏi đất nước, đồng thời cảnh báo hậu quả nếu Mỹ thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào nước này.

Phát biểu được đưa ra trên Đài Al Mayadeen của Lebanon, trong bối cảnh các quan chức Mỹ hạ thấp khả năng cần thực hiện thêm các hành động quân sự chống lại Iran. Giới phân tích cũng lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện giọng điệu hòa dịu hơn kể từ khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ hôm 3.11.

Ông Rezaei cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Tehran và Washington. "Bất kỳ cuộc tấn công mới nào từ phía Mỹ cũng sẽ vấp phải các đòn đáp trả nhắm vào những căn cứ của Mỹ ở xa", ông nói.

Vào tháng 5, hai nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran đã ban chỉ thị rằng số uranium gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí của nước này không được phép đưa ra nước ngoài.

"Chúng tôi cần vật liệu đã làm giàu để thiết kế các tàu và tàu ngầm vận hành bằng năng lượng hạt nhân", ông Rezaei cho biết, đồng thời nói thêm rằng Tehran đã thông báo với Nga rằng số vật liệu hạt nhân đã làm giàu của họ sẽ vẫn ở trong nước và "chúng tôi sẽ tự mình sử dụng nó".

Trước đây, Nga từng đề xuất đưa số uranium ra khỏi Iran nhằm hướng tới một thỏa thuận nhằm xoa dịu những lo ngại từ phía Mỹ, nhưng cho biết quyết định cuối cùng về việc có di dời số uranium này hay không vẫn nằm ở Tehran.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), vào thời điểm Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.2025, quốc gia này sở hữu 440,9 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, tỷ lệ cao hơn nhiều so với mức cần thiết cho mục đích dân sự.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani ngày 10.11 cảnh báo về tình trạng thiếu hụt khí đốt trong nước ngày càng trầm trọng vào mùa đông này, do các cơ sở xử lý khí đốt bị hư hại trong xung đột với Mỹ có thể dẫn đến việc cắt giảm nguồn cung.

Iran là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn, nắm quyền kiểm soát một phần mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, nhưng đôi khi vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu nội địa do thiết bị đã lỗi thời. Tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn bởi các lệnh cấm vận quốc tế. Hiện nước này còn đối mặt với lệnh phong tỏa các cảng biển từ phía Mỹ.

Ông Mohajerani dự báo rằng trong năm nay, mức khí đốt sẽ thiếu hụt 430 triệu m3, so với mức khoảng 300 triệu m3 của những năm trước.