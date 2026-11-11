Một người Iran bị tố chỉ đạo vụ tấn công căn cứ Anh từ nhà tù Mỹ

Vụ tấn công bất thành nhắm vào căn cứ không quân RAF Fairford hồi tháng 9, dẫn đến việc Mỹ phải đưa các máy bay ném bom B-1 tại đó về nước. Căn cứ này từng được máy bay ném bom của Mỹ sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vào Iran.

CNN ngày 11.11 dẫn cáo trạng cho biết chủ mưu vụ việc là phạm nhân Mohammad Dawood Al-Saadi (có 2 quốc tịch Iran và Iraq), đang bị giam tại Trung tâm giam giữ đô thành, một nhà tù liên bang ở Brooklyn, bang New York (Mỹ).

Máy bay ném bom B-1B tại căn cứ Fairford (Anh) hôm 29.9 ẢNH: REUTERS

Ông Al-Saadi được xác định có liên quan tổ chức Kataib Hezbollah và là nhân vật vô cùng thân cận của tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds của Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ năm 2020. Ông Al-Saadi bị bắt trong năm nay vì nhiều cáo buộc liên quan các âm mưu khủng bố tại Mỹ và tấn công tại châu Âu nhưng đã phủ nhận các cáo buộc này.

Cáo trạng mới được các công tố viên liên bang Mỹ nộp lên đại bồi thẩm đoàn tại New York ngày 10.11, cáo buộc ông Al-Saadi đã gửi mật mã trong những cuộc gọi cho gia đình để chỉ đạo cho 2 điệp viên khác được Iran hậu thuẫn nhằm giúp thực hiện vụ tấn công căn cứ Fairford.

Hai đối tượng này được xác định là Mohsen Mohajeri, bị cáo buộc là điệp viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Mohammad Ali Al-Hassani. Hai người này đều đã bị truy tố.

Trong một hồ sơ tòa án ngày 14.10, các luật sư của ông Al-Saadi cho biết cáo buộc của bên công tố rằng ông ta sử dụng ngôn ngữ mã hóa trong các cuộc điện thoại với gia đình là suy đoán và dựa trên những bản dịch đáng ngờ từ tiếng Ả Rập. Theo Reuters, họ nói rằng có những lời giải thích đơn giản cho những cuộc trò chuyện mà bên công tố cho là đáng lo ngại.

Hình ảnh ông Mohammad Dawood Al-Saadi (trái) và tướng Qassem Soleimani trên tài khoản Snapchat của Al-Saadi ẢNH: FBI

Trong vụ việc hồi tháng 9, cảnh sát Anh đã phát hiện 3 chiếc xe tải van khả nghi chạy về phía căn cứ Fairford. CNN dẫn nhiều nguồn thạo tin tiết lộ rằng kế hoạch tấn công là sử dụng những chiếc xe này để chở nhiên liệu và đâm vào căn cứ như xe bom.

Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện chất nổ trong các phương tiện này. Bảy người bị bắt giữ nhưng đều được thả với các điều kiện giám sát nghiêm ngặt. Vào cuối tháng 10, vài người trong nhóm này bị bắt lại sau khi cơ quan chức năng nghi ngờ IRGC liên quan âm mưu nói trên.

Vào tháng 10, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết âm mưu "rất có khả năng" đã được phối hợp ở Iran.

Iran cực lực bác bỏ cáo buộc liên quan, kêu gọi Anh cung cấp bằng chứng thật sự thay vì những tố cáo mang tính tuyên truyền. Bên cạnh đó, nước này cũng nhấn mạnh rằng Tehran coi những căn cứ quân sự được sử dụng để thực hiện hành động tấn công lãnh thổ Iran là mục tiêu chính thức.