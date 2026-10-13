Thủ tướng Anh cáo buộc Iran đứng sau âm mưu tấn công căn cứ oanh tạc cơ B-1B

"Tôi có thể xác nhận đánh giá của chúng tôi rằng vụ việc này rất có thể đã được điều phối từ Iran và gần như chắc chắn do IRGC chỉ đạo. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những mối đe dọa này trên lãnh thổ của mình", Thủ tướng Burnham phát biểu trước quốc hội Anh ngày 12.10, theo Axios.

Đây là lần đầu tiên Vương quốc Anh chính thức cáo buộc Iran về âm mưu tấn công nói trên.

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ tại căn cứ RAF Fairford (Anh) ngày 29.9 ẢNH: REUTERS

10 ngày trước, Mỹ di dời một số máy bay ném bom chiến lược B-1B khỏi căn cứ RAF Fairford để ứng phó với thông tin tình báo cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Quyết định di dời các máy bay ném bom được đưa ra vài ngày sau khi lực lượng an ninh Anh bắt giữ một số công dân mang hai quốc tịch Anh-Iran vì nghi ngờ lên kế hoạch tấn công căn cứ này. Hiện chưa rõ liệu những người bị bắt có liên quan đến âm mưu tấn công bằng UAV nói trên hay không.

Nếu cáo buộc trên được xác thực bằng bằng chứng đáng tin cậy, diễn biến này sẽ đánh dấu một hành động chưa từng có tiền lệ của Iran nhắm vào một căn cứ của Mỹ tại châu Âu, với nguy cơ làm leo thang nghiêm trọng cuộc xung đột ở Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã cung cấp cho Anh thông tin tình báo chỉ ra nguy cơ của một cuộc tấn công từ phía Iran.

Liên quan diễn biến này, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband hôm 12.10 cho biết đã triệu tập đại sứ Iran để phản đối.

Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại Anh Seyed Ali Mousavi phát biểu với hãng thông tấn IRNA rằng Iran "kiên quyết bác bỏ" các cáo buộc. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông của Anh Stephen Doty, ông Mousavi khẳng định Iran không liên quan đến vụ việc và yêu cầu chính phủ Anh cung cấp bằng chứng để chứng minh cho các cáo buộc. Ông Mousavi nói Iran sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng của Anh để điều tra vấn đề này.

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Cùng ngày, Mỹ, Anh cùng 27 quốc gia phương Tây khác đưa ra tuyên bố chung lên án Iran vì hành vi "sử dụng các cuộc tấn công bạo lực, bao gồm các âm mưu gây chết người, phóng hỏa, phá hoại, tấn công mạng và các hoạt động hỗn hợp khác nhắm vào chúng tôi và các đối tác của chúng tôi".

Các nước cho rằng mối đe dọa nhắm vào căn cứ RAF Fairford "cho thấy IRGC vẫn tiếp tục sẵn sàng triển khai các hoạt động thù địch ra bên ngoài biên giới thông qua các mạng lưới bí mật và các lực lượng ủy nhiệm".