Mỹ - Iran ‘đấu trí’ trên nhiều mặt trận

Hãng AFP ngày 10.11 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa có những phát biểu sau cuộc họp với các ngoại trưởng G7 tại thủ đô Paris (Pháp). Theo đó, ông Rubio khẳng định chiến dịch siết chặt kinh tế đối với Iran đang phát huy tác dụng và Washington hiện không nhất thiết phải mở các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang có "động lực tích cực" để giải quyết cuộc xung đột Mỹ - Iran kéo dài 8 tháng qua.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) bắt tay người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot tại hội nghị ngoại trưởng G7 diễn ra ở Paris (Pháp) ngày 9.11 ẢNH: REUTERS

Tehran đến nay vẫn giữ lập trường cứng rắn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định xung đột sẽ không thể được giải quyết bằng các biện pháp quân sự hay tăng cường cấm vận. Ông Araghchi nhấn mạnh giải pháp duy nhất là Mỹ phải tôn trọng ngoại giao và đáp ứng các yêu cầu của Tehran để đổi lấy việc mở cửa eo biển Hormuz trong 2 ngày như đề xuất.

Các điều kiện của Iran bao gồm chấm dứt giao tranh, giải phóng tài sản Iran bị đóng băng, dỡ bỏ cấm vận và lệnh phong tỏa hàng hải. Reuters dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 10.11 cho biết Iran đã yêu cầu Mỹ đưa ra phản hồi rõ ràng đối với các yêu sách của Tehran nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10.11 công bố cáo trạng đối với 3 nghi phạm bị cáo buộc là đặc vụ của Iran liên quan đến âm mưu khủng bố tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Fairford hồi tháng 9. Ba người này bị cho là đã lên kế hoạch nhằm vào căn cứ mà lực lượng Mỹ sử dụng cho các chiến dịch chống lại Iran. Chính quyền Tehran đã lên tiếng bác bỏ liên quan đến các cá nhân trên.

Cũng liên quan tình hình Mỹ - Iran, báo The New York Times ngày 10.11 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phải chuyển từ nhà riêng ở Washington D.C (Mỹ) đến ở tạm tại một căn cứ quân sự do nhận được các lời đe dọa ám sát từ Iran.

Bộ Tài chính Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Iran lâu nay luôn phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công giới chức và người dân trên đất Mỹ.