Tâm điểm Iran nóng trở lại

Chiến dịch đánh nhỏ

Tổng thống Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành đợt tấn công mới vào đảo Qeshm của Iran. "Chúng tôi thực hiện những cuộc tấn công nhỏ. Họ đã lắp đặt một thiết bị phòng không, và chúng tôi đã phá hủy thiết bị đó chỉ trong khoảng 15 phút, có thể là 5 phút", ông Trump nói với các phóng viên tại West Palm Beach, bang Florida (Mỹ) tối 6.11, theo Al Jazeera.

Tên lửa được trưng bày tại Tehran Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về hai vụ tấn công bằng tên lửa tại khu vực Suza trên đảo Qeshm, nằm ở eo biển Hormuz. Đài truyền hình Iran IRIB còn dẫn tuyên bố từ quân đội Iran cho hay lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bên trên đảo Qeshm.

Một quan chức Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã nắm được thông tin này nhưng từ chối bình luận thêm. Trước đó, CENTCOM thông báo trên X rằng Mỹ đang treo thưởng tới 20 triệu USD, cùng khả năng hỗ trợ tái định cư, cho người cung cấp bất kỳ thông tin nào về chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc tấn công hôm 6.11 là hành động quân sự đầu tiên của Mỹ kể từ khi đảng Cộng hòa thất bại trước đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11. Các quan chức Lầu Năm Góc và chỉ huy quân sự giấu tên vài ngày trước tiết lộ với tờ The New York Times rằng hàng ngàn binh sĩ Mỹ, đang có mặt trên hơn 10 tàu chiến và tại các căn cứ khắp Trung Đông cũng như trên lãnh thổ Mỹ, đã sẵn sàng khôi phục chiến dịch tác chiến quy mô lớn chống lại Iran nếu nhận được lệnh từ ông Trump.

Về phía Iran, trong tuyên bố được Hãng thông tấn IRNA đăng ngày 7.11, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cho biết lực lượng nước này đã trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn sau hơn 8 tháng xung đột. "Theo mệnh lệnh của lãnh tụ tối cao, lực lượng vũ trang Iran sẽ phản ứng ngay lập tức, hiệu quả và không bị giới hạn về địa lý", ông Akraminia nhấn mạnh.

Vẫn duy trì đàm phán

Dù liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn và không loại trừ khả năng nối lại chiến dịch tấn công lớn vào Iran, ông Trump hôm 6.11 khẳng định Washington đang đối thoại với đại diện Iran. "Chúng tôi đang làm việc với họ. Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển với Iran", ông Trump nhấn mạnh.

Tên lửa được trưng bày tại Tehran Ảnh: AFP

Trang Axios hôm 6.11 dẫn 2 nguồn tin tiết lộ trong hai tuần qua, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn mới và nối lại các cuộc đàm phán về hạt nhân. Dù vậy, các cố vấn cấp cao của ông Trump hiện chưa thống nhất về các quyết sách tiếp theo. Tờ The Wall Street Journal đưa tin ông Vance cùng các đồng minh tại vùng Vịnh đang khuyên Tổng thống Trump chấm dứt cuộc chiến, trong khi những cố vấn khác muốn tiếp tục các cuộc tấn công.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani hôm 6.11 cũng xác nhận rằng các nỗ lực hòa giải vẫn tiếp diễn và hiện đang ngăn tình hình trở nên mất kiểm soát.

Giáo sư Mehran Kamrava tại Đại học Georgetown ở Qatar cho rằng Mỹ và Iran đang đẩy mạnh những tuyên bố cứng rắn, đồng thời vẫn tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc. "Chúng ta đang chứng kiến một dạng xung đột cường độ thấp, phía Iran bắn hạ UAV của Mỹ, còn phía Mỹ phá hủy các trận địa tên lửa của Iran, nhưng song song đó, cả hai bên vẫn quyết tâm đảm bảo cho các cuộc đàm phán đi đến thành công", ông Kamrava bình luận.

Một số chuyên gia cho rằng khó có khả năng Mỹ thực hiện một cuộc leo thang quân sự quy mô lớn khác.