Ông Trump tuyên bố không cần thỏa thuận với Iran, giao nhiệm vụ mới cho cấp phó

Ngày 12.11, Tổng thống Trump tuyên bố Washington không còn cần đạt thỏa thuận với Iran, dù các bên trung gian gần đây vẫn nỗ lực nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2.

"Chúng ta không cần thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua lâu rồi", ông Trump viết trên mạng Truth Social, đồng thời tuyên bố Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz và thu được hàng trăm tỉ USD từ Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance tham dự sự kiện ở bang Virginia ngày 11.11.2026 ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, ông Trump chỉ đạo Phó tổng thống JD Vance chuyển "toàn bộ sự chú ý" sang các vấn đề tham nhũng và tội phạm tại những bang, thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo. Động thái đặt ra câu hỏi về tương lai các nỗ lực ngoại giao với Tehran mà ông Vance đóng vai trò chủ chốt, theo Reuters.

Theo trang Axios, Phó tổng thống Mỹ gần đây liên lạc gần như hằng ngày với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, lãnh đạo quân đội Pakistan Asim Munir và các bên trung gian khác. Ông Vance cũng gửi thư tới Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán trực tiếp.

Sự thay đổi diễn ra sau khi ông Vance công khai quy thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11 cho xung đột Iran. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục bảo vệ quyết định tiến hành chiến dịch quân sự, dù thừa nhận giá nhiên liệu tăng đã gây tổn thất chính trị.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Hugh Hewitt trên Kênh Salem News Channel, khi được hỏi liệu Mỹ có tiếp tục sử dụng vũ lực để ngăn Iran đe dọa các đồng minh và hoạt động hàng hải hay không, ông Trump đáp: "Không chút do dự".

"Nếu thấy tình hình chuyển biến theo hướng khác, tôi sẽ làm vậy. Và rất có thể tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ", Tổng thống Mỹ cảnh báo.

Ông Trump còn tuyên bố năng lực hải quân, không quân và phòng không Iran phần lớn đã bị phá hủy, đồng thời cho rằng tên lửa Tehran có thể đe dọa cả châu Âu và về lâu dài là các thành phố Mỹ.

Những phát biểu trên trái với giọng điệu hạ nhiệt của ông Trump gần đây, khi ông nhận định cuộc chiến "về cơ bản đã kết thúc", các cuộc tấn công mới khó xảy ra và việc tiếp tục leo thang quân sự không cần thiết.

Iran cảnh báo đáp trả, eo biển Hormuz căng thẳng

Trước những tuyên bố từ Mỹ, giới chức Iran cũng phát đi cảnh báo cứng rắn. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 12.11 tuyên bố lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sẵn sàng tạo ra những "bất ngờ" trên chiến trường và đáp trả các mối đe dọa mà không bị giới hạn về địa lý.

Theo Al Jazeera, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cảnh báo Tehran sẽ phản ứng "nghiêm trọng hơn gấp 10 lần" nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới.

Về chính trị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố những nỗ lực gây sức ép và cô lập Tehran của Mỹ không đạt mục tiêu. Ông khẳng định Iran vẫn tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao bất chấp xung đột.

Trong khi 2 bên gia tăng cảnh báo, an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp, theo Reuters. Quân đội Iran tuyên bố 4 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi trong 2 ngày 11 - 12.11 sau khi phớt lờ cảnh báo và đi vào khu vực mà Tehran coi là tuyến hàng hải bị cấm.

Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cũng ghi nhận một tàu bị vật thể chưa xác định va trúng khi rời eo biển Hormuz ngày 11.11, tại vị trí cách tiểu vương quốc Ras Al-Khaimah của UAE khoảng 26 km về phía tây bắc. Vụ việc gây cháy phòng máy, buộc thủy thủ đoàn sơ tán.

Theo dữ liệu của Viện Chính sách cận đông Washington, ít nhất 10 tàu bị tấn công trong 10 ngày đầu tháng 11, sau 37 vụ trong tháng 10, mức cao nhất theo tháng kể từ khi xung đột bùng phát.