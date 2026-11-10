Ông Trump tiết lộ chuyện phi công Mỹ chạm trán UFO

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của CBS News phát sóng ngày 9.11, Tổng thống Trump tiết lộ từng nghe các phi công không quân kể về những lần chạm trán vật thể bay không xác định (UFO), hay tên chính thức là các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP), trong cả 2 nhiệm kỳ tổng thống.

"Tôi không quá tin vào điều đó", ông Trump nói, nhưng nhấn mạnh những phi công này đáng tin cậy. "Họ đã kể cho tôi những chuyện rất kỳ lạ. Trong một số trường hợp, họ nói rằng có điều gì đó đang xảy ra ngoài kia", ông kể lại.

Một chiếc F-22 Raptor của Mỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không tại một địa điểm ở Tây Nam Á hồi tháng 9.2019 ẢNH: REUTERS

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một số phi công lái tiêm kích F-22 từng nhìn thấy vật thể hình tròn, không có hình dáng khí động học, bay ngang với tốc độ được mô tả nhanh gấp 3 lần máy bay chiến đấu. Ông Trump thậm chí đặt giả thuyết đó có thể là sao chổi, dù cách giải thích này không phù hợp với đặc điểm thiên văn của loại thiên thể trên.

Khi được hỏi về khả năng tồn tại một chương trình tuyệt mật nghiên cứu UFO mà ngay cả tổng thống cũng không được thông báo, ông Trump khẳng định chưa từng nghe nói đến. "Nếu có, tôi sẽ tìm hiểu ngay sau cuộc phỏng vấn này", ông tuyên bố.

Những phát biểu xuất hiện giữa lúc chính quyền ông Trump đẩy mạnh công khai hồ sơ liên quan UFO/UAP, và khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất, theo South China Morning Post.

Hồi tháng 2, ông Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang rà soát, giải mật tài liệu về những hiện tượng bay dị thường chưa xác định. Đến tháng 5, Bộ Chiến tranh Mỹ triển khai trang thông tin chuyên biệt, từng bước công bố video từ buồng lái, dữ liệu cảm biến, lời khai phi công và các báo cáo điều tra.

Hồ sơ UFO Lầu Năm Góc mới giải mật có thông tin gì?

Ngày 23.10, Lầu Năm Góc tiếp tục công bố đợt hồ sơ giải mật thứ 7, bao gồm tài liệu lịch sử và những vụ chạm trán mà giới phân tích quân sự chưa thể lý giải.

Nỗ lực công khai hồ sơ cũng vấp phải những chỉ trích của giới chức Mỹ. Hồi tháng 5, cựu hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene cáo buộc Nhà Trắng dùng chủ đề UFO để chuyển hướng chú ý khỏi giá nhiên liệu tăng cao, các cuộc xung đột ở nước ngoài và việc chưa công bố đầy đủ hồ sơ liên quan tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.