Vụ kiện 10 tỉ USD của Tổng thống Trump liên quan 'bức thư Epstein' bị bác bỏ

Hãng tin AP đưa tin Thẩm phán liên bang Darrin Gayles tại Miami (bang Florida) ngày 31.10 đã bác bỏ vụ kiện phỉ báng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào The Wall Street Journal, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và các bị đơn khác, do không đáp ứng các điều kiện pháp lý cần thiết.

Phán quyết được đưa ra với hiệu lực vĩnh viễn, đồng nghĩa ông Trump không thể sửa đổi hoặc nộp lại cùng vụ kiện tại tòa này.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh tranh cử ở bang Florida (Mỹ) ngày 30.10.2026 ẢNH: AP

Phán quyết nêu rõ: "Vì Tổng thống Trump không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cho thấy bị cáo đã đưa ra những tuyên bố phỉ báng với ác ý thực sự, nên đơn kiện sửa đổi phải bị bác bỏ. Và vì đây là lần thứ 2 Tổng thống Trump cố gắng đưa ra các cáo buộc của mình, tòa án nhận thấy việc bác bỏ đơn kiện vĩnh viễn là phù hợp".

Theo án lệ New York Times Co. v. Sullivan năm 1964, đây là tiêu chuẩn mà các nhân vật công chúng phải đáp ứng khi khởi kiện phỉ báng tại Mỹ.

"Đơn kiện sửa đổi không chứng minh được yếu tố ác ý thực sự", ông Gayles nhấn mạnh, đồng thời cho rằng những cáo buộc của phía nguyên đơn còn mơ hồ, và đôi khi không nhất quán với nội dung bài báo. Phán quyết cho rằng vụ kiện đã cố gắng tạo ra những sai sót trong các bài báo điều tra của The Wall Street Journal.

Tòa viện dẫn việc The Wall Street Journal đã tìm cách liên hệ với ông Trump trước khi đăng bài và công bố rõ lời phủ nhận của ông. Theo thẩm phán, tờ báo không phớt lờ phản ứng của Tổng thống Mỹ mà thông tin cho độc giả rằng ông Trump khẳng định bức thư là giả mạo và phủ nhận việc viết nó.

Phán quyết đánh dấu diễn biến mới trong loạt tranh chấp pháp lý giữa ông Trump và các cơ quan truyền thông Mỹ.

Vụ kiện bắt nguồn từ bài báo đăng ngày 17.7.2025 của The Wall Street Journal, mô tả một bức thư mang tên ông Trump trong cuốn album chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của ông Jeffrey Epstein năm 2003. Theo tờ báo, bức thư có hình phác họa phụ nữ khỏa thân cùng dòng chúc mừng mang hàm ý riêng tư.

Cuốn album được cho là do bà Ghislaine Maxwell, cộng sự thân cận của ông Epstein, tập hợp. Ông Trump kiên quyết phủ nhận việc viết bức thư, cho rằng tài liệu bị giả mạo và cáo buộc The Wall Street Journal đăng tải thông tin sai sự thật, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của mình.

Hồi tháng 4, thẩm phán Gayles từng bác vụ kiện nhưng cho phép ông Trump sửa đổi đơn. Tổng thống Mỹ nộp lại đơn vào tháng 5, song tòa tiếp tục xác định những lập luận bổ sung không khắc phục được thiếu sót pháp lý.

Sau phán quyết ngày 31.10, phát ngôn viên nhóm pháp lý của ông Trump tuyên bố Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý nhằm vào The Wall Street Journal và những bị đơn liên quan. Trong khi đó, đại diện Dow Jones, đơn vị xuất bản The Wall Street Journal, bày tỏ hài lòng với quyết định của tòa án.