Đảng Dân chủ tung thư mừng sinh nhật ông Trump gửi tỉ phú ấu dâm Epstein

Các đảng viên Dân chủ trong Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ ngày 8.9 công bố bức thư và bức vẽ một người phụ nữ khỏa thân trên mạng xã hội sau khi được nhận được từ công ty quản lý tài sản của cố tỉ phú Jeffrey Epstein, theo AFP.

Ảnh chụp màn hình bức thư mừng sinh nhật được cho là do Tổng thống Mỹ Donald Trump viết cho cố tỉ phú Jeffrey Epstein ẢNH: Oversight Dems/X

Bức thư cùng bức phác họa khỏa thân được cho là nằm trong một phần của bộ sưu tập quà tặng sinh nhật lần thứ 50 của ông Epstein do bà Ghislaine Maxwell – cộng sự của nhà tỉ phú Mỹ và hiện ngồi tù – biên soạn. Bà Maxwell, 63 tuổi, bị kết án 20 năm tù vào năm 2022 vì hành vi mại dâm trẻ vị thành niên cùng các tội danh khác liên quan ông Epstein.

Bức phác họa thân hình một người phụ nữ kèm đoạn hội thoại tưởng tượng giữa "Donald" và "Jeffrey".

Theo đó, ông Donald nói: "Chúng ta có một vài điểm chung" và ông Jeffrey đáp: "Nghĩ lại thì đúng thế thật".

"Những bí ẩn là thứ không bao giờ xưa cũ, ông có nhận ra điều đó không?", ông Donald hỏi.

"Thực ra, lần gần nhất tôi gặp ông, tôi đã thấy rõ điều đó rồi", ông Jeffrey trả lời.

"Có một người bạn thật là điều tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật và chúc mỗi ngày lại là một bí mật tuyệt vời khác", ông Donald viết kèm chữ ký phía dưới.

"Ủy ban giám sát đã thu thập được [Sổ sinh nhật], trong đó có một ghi chú của Tổng thống Trump - thứ mà ông ấy khẳng định là không tồn tại. Đã đến lúc tổng thống phải nói cho chúng ta biết sự thật về những gì ông ấy biết và công bố tất cả các hồ sơ liên quan ông Epstein", bà Robert Garcia, nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ.

Bình luận về vụ việc, Nhà Trắng ngày 8.9 một lần nữa phủ nhận tính xác thực của bức thư trên. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố: "Rõ ràng là Tổng thống Donald Trump không vẽ bức tranh này và ông ấy cũng không ký vào đó".

"Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện một cách tích cực", bà Leavitt cho biết.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kiện The Wall Street Journal 10 tỉ USD sau khi tờ báo này đưa tin về sự tồn tại của bức thư nêu trên. Ông Trump khẳng định ông chưa bao giờ gửi nó.

Gần đây, Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ đã thu thập các tài liệu của Bộ Tư pháp cũng như lời khai của nhiều quan chức cấp cao trong nước, bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ, với sự tham gia của cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, sẽ tiếp tục xem xét các hồ sơ liên quan đến cố tỉ phú Epstein. Ông Epstein, một nhà tài chính giàu có với nhiều mối quan hệ quyền lực, đã tự tử trong tù vào năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục liên bang, theo The Guardian.