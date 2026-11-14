Mỹ - Iran - Qatar lo ngại ông Netanyahu có thể phá hỏng đàm phán?

Lo ngại trên được hai quan chức chính phủ nắm rõ vấn đề chia sẻ với tờ The Times of Israel trong tuần này. Hai vị quan chức khẳng định tất cả các bên tham gia đàm phán đều lo ngại ông Netanyahu sẽ phê chuẩn một chiến dịch chống lại Iran, từ đó châm ngòi cho sự bùng phát trở lại của các giao tranh cường độ cao, vốn đã phần lớn lắng xuống kể từ tháng 4, theo The Times of Israel ngày 14.11.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại quốc hội Israel ở Jerusalem ngày 10.11 Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là từng dao động giữa việc muốn tiếp tục các cuộc tấn công và việc đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Trump hiện dường như ưu tiên duy trì hiện trạng, trong đó, Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran, đồng thời tăng cường biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran.

Những người ủng hộ trong chính quyền Mỹ hy vọng rằng chiến lược này sẽ buộc Iran phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân và vấn đề eo biển Hormuz.

Một trong hai vị quan chức nắm rõ tiến trình đàm phán cho hay việc Tehran sau một thời gian dài từ chối gần đây lại sẵn sàng thảo luận về chương trình hạt nhân với các nhà trung gian Qatar chính là minh chứng cho thấy áp lực kinh tế đang phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, chiến lược hiện tại có thể mất nhiều tháng mới đạt được kết quả. Trong khoảng thời gian đó, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chịu giá nhiên liệu cao hơn do rủi ro gia tăng đối với tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Hơn nữa, không có gì đảm bảo rằng Iran sẽ dừng đáp trả việc Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Vị quan chức thứ hai lưu ý rằng Iran vẫn kiên quyết từ chối yêu cầu của Mỹ về việc chuyển toàn bộ kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao ra khỏi đất nước. Thay vào đó, Tehran chỉ đồng ý thảo luận về pha loãng uranium dưới sự giám sát của các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc.

Ông Trump 'không cần thỏa thuận với Iran', thêm tàu dầu trúng thủy lôi ở Hormuz

Cũng theo vị quan chức này, Iran còn yêu cầu hàng tỉ USD thông qua việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và bồi thường cho cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28.2. Đây là yêu cầu mà phía Mỹ hoàn toàn không thể chấp nhận.

Tehran còn muốn thu phí đối với một số loại tàu thuyền, chẳng hạn như tàu quân sự, khi đi qua eo biển Hormuz, một yêu cầu cũng bị phía Mỹ bác bỏ, theo vị quan chức thứ hai.

Vị quan chức này nói thêm rằng Iran càng trở nên tự tin hơn sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vừa qua. Ông Trump đã thừa nhận tình trạng giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến với Iran là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đảng này.

Trong khi đó, các nhà lập pháp cấp cao của đảng Dân chủ cam kết sẽ tận dụng lợi thế giành được từ cuộc bầu cử để đơn phương thúc đẩy chấm dứt xung đột ngay khi quốc hội khóa mới tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3.1.2027. Khi đó, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát lưỡng viện của quốc hội Mỹ.

Theo vị quan chức thứ nhất, bất chấp những bất đồng giữa các bên, các nhà đàm phán vẫn tin rằng một thỏa thuận cuối cùng hoặc ít nhất là một thỏa thuận tạm thời vẫn có khả năng đạt được.

Tuy nhiên, vị quan chức thứ hai cho rằng hy vọng này đã tan thành mây khói khi ông Trump công khai yêu cầu Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngừng tham gia xử lý vấn đề này, khi ông Vance được xem là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong chính quyền Mỹ hiện tại đối với một thỏa thuận ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Cũng theo vị quan chức thứ hai, ông Vance đặc biệt lo ngại trước việc Thủ tướng Netanyahu gần như ngày nào cũng gọi điện cho ông Trump để thúc giục tiếp tục cuộc chiến. Ông Vance cho rằng ông Netanyahu đã liên tục đưa ra những lời khuyên tồi cùng những dự đoán sai lệch về diễn biến của cuộc xung đột, theo The Times of Israel.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ các bên liên quan đối với tiết lộ trên.