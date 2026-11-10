Ông Netanyahu lên tiếng sau khi đối thủ được giao thành lập chính phủ Israel

"Một chính phủ đoàn kết là điều cần thiết", ông Netanyahu phát biểu trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Trong video này, ông phớt lờ việc Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm 8.11 chính thức trao cho ông Eisenkot cơ hội đầu tiên để thành lập chính phủ, theo AFP.

Ông Gadi Eisenkot (trái) và ông Benjamin Netanyahu Ảnh: AFP

Trong cuộc bầu cử quốc hội Israel ngày 27.10, khối đối lập của ông Eisenkot giành được 48 ghế, trong khi khối của ông Netanyahu giành được 53 ghế. Với kết quả này, cả hai đều chưa đạt đến con số 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tại quốc hội Israel.

Tuy nhiên, ông Eisenkot lại nhận được sự ủng hộ trong cuộc tham vấn giữa các đảng phái với Tổng thống Herzog. Ông Eisenkot có thể dựa vào những đảng đại diện cho cộng đồng Ả Rập. Những đảng này đã giành được số ghế kỷ lục là 19, nhờ tỷ lệ cử tri đi bầu cao chưa từng thấy do sự phẫn nộ trước nạn phân biệt chủng tộc và tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội dưới thời chính phủ cực hữu của Thủ tướng Netanyahu, theo AFP.

Trong video của mình, ông Netanyahu cảnh báo người dân Israel về điều ông gọi là "mối đe dọa" nếu đưa người Ả Rập tại Israel vào chính phủ tương lai.

"Quý vị không thể thành lập một chính phủ với những người ủng hộ Hamas, một chính phủ phụ thuộc vào những người ủng hộ Hamas", ông Netanyahu tuyên bố 9.11. Hamas đã tiến hành cuộc tấn công vào miền nam Israel vào ngày 7.10.2023.

Đây là chiêu bài thường được ông Netanyahu sử dụng nhắm vào các đảng đại diện cho người Ả Rập tại Israel mà ông từng cáo buộc gian lận bầu cử dù không đưa ra được bằng chứng nào, theo AFP. Các đảng này đã bác bỏ cáo buộc của ông.

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Bản thân ông Eisenkot cũng vấp phải sự phản đối từ chính phe đối lập về việc đưa các đảng đại diện cho cộng đồng Ả Rập vào chính phủ. Một phương án khác là các đảng này có thể bỏ phiếu ủng hộ ông Eisenkot lên nắm quyền mà không trực tiếp tham gia chính phủ, nhưng điều này sẽ khiến chính phủ mới trở nên mong manh.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng một chính phủ đoàn kết nên được xây dựng xung quanh đảng Likud của ông, bao gồm tất cả các đảng theo tư tưởng Do Thái giáo cùng những đảng Do Thái giáo siêu Chính thống.

Ông Avigdor Liberman, một nhân vật cánh hữu thường xuyên chỉ trích ông Netanyahu và là lãnh đạo của Yisrael Beiteinu, đảng nhỏ nhất trong khối đối lập chính, đã khẳng định rõ ràng rằng ông phản đối mọi sự hợp tác với người Ả Rập tại Israel. Ông Liberman đặt nghi vấn về hệ tư tưởng của họ và cảnh báo về những cái giá chính trị phải trả.

Thay vào đó, ông Liberman lại tìm cách lôi kéo các đảng Do Thái giáo siêu Chính thống, bất chấp việc ông từng dành nhiều năm chỉ trích cộng đồng này vì yêu cầu cho phép thanh niên của họ được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Hôm 9.10, ông Liberman đã gặp ông Eisenkot trong một sự kiện công khai nhằm thể hiện sự đoàn kết. Trong một tuyên bố, đảng Yisrael Beiteinu cho hay cả hai đều bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào khả năng thành lập một chính phủ ổn định với nhiệm kỳ 4 năm.

Đảng Yisrael Beiteinu giành được 7 ghế, số lượng ít nhất trong các đảng đối lập chính, nhưng mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa quyết định đối với ông Eisenkot, theo AFP.