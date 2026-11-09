Ông Trump nói gì khi đối thủ của ông Netanyahu được giao thành lập chính phủ?

"Họ có quan điểm chính sách rất giống nhau… [ông Eisenkot] đã nói những điều rất tốt đẹp về tôi. Ông ấy nói rằng mình yêu mến Trump, nhưng… tôi vẫn chưa rõ tình hình cụ thể ra sao. Chắc chắn đây là một cuộc cạnh tranh giữa ông ấy và Bibi Netanyahu. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Trump nói với các phóng viên, theo tờ The Times of Israel hôm nay 9.11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng ngày 8.11 Ảnh: AFP

Ông Eisenkot đã tránh chỉ trích ông Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công khai ủng hộ đối với ông Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử quốc hội Israel (Knesset) ngày 27.10.

Ông Eisenkot cố gắng tạo sự khác biệt so với ông Netanyahu về phong cách điều hành, nhưng thực tế lại tránh nêu rõ những khác biệt cụ thể về chính sách, theo The Times of Israel.

Ông Eisenkot bày tỏ mong muốn thành lập một chính phủ ôn hòa hơn so với liên minh cầm quyền sắp mãn nhiệm của ông Netanyahu, vốn bao gồm những đảng cực hữu và bảo thủ.

"Phải thành lập chính phủ khẩn cấp"



Hôm 8.11, ông Eisenkot (66 tuổi), cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, đã chính thức được Tổng thống Isaac Herzog giao nhiệm vụ lập chính phủ mới. Ông Eisenkot có 28 ngày để thực hiện nhiệm vụ này, trong khi khối chính trị của ông không chiếm đa số rõ rệt ở Knesset.

"Chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp, tiến gần đến điểm không thể quay đầu đối với nhà nước Israel. Chúng ta phải thành lập chính phủ khẩn cấp quốc gia. Điều này đòi hỏi những bước đi chính trị sáng tạo và khác biệt", ông Eisenkot phát biểu tại Văn phòng Tổng thống Israel.

Ông Gadi Eisenkot phát biểu trong một cuộc họp báo tại Văn phòng Tổng thống Israel ngày 8.11 Ảnh: AFP

Ông Netanyahu là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel, với tổng thời gian lãnh đạo đất nước kéo dài gần 20 năm. Ông đã đưa đất nước đi theo khuynh hướng cực hữu rõ rệt, đồng thời tiến hành các cuộc chiến tại Dải Gaza, Lebanon và Iran kể từ sau các cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10.2023.

Cả ông Eisenkot lẫn Tổng thống Herzog đều thừa nhận tình trạng bị cô lập ngày càng tăng của Israel dưới thời Thủ tướng Netanyahu, theo AFP.

Tại Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Israel, đảng Dân chủ đã giành thắng lợi áp đảo trước đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11, với những lời kêu gọi kiềm chế Israel sau sự tàn phá tại Gaza cùng cuộc chiến ở Iran.

"Chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng ngoại giao tàn khốc. Ngay cả những người bạn thân thiết nhất và các đồng minh chiến lược của chúng ta cũng đang nói rằng mối quan hệ với Israel cần phải được xem xét lại", ông Eisenkot phát biểu.

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Quyền lực mong manh

Ông Eisenkot cho hay ông sẵn sàng chào đón Thủ tướng Netanyahu cùng một trong những đồng minh cực hữu của ông Netanyahu tham gia nội các, nhưng với điều kiện ông Eisenkot phải là người đứng đầu chính phủ mới.

"Nếu các thành viên đảng Likud và đảng Phục quốc Do Thái thực sự tin rằng đây là thời điểm cho sự đoàn kết, như họ đã khẳng định với tổng thống, thì tôi không thấy có lý do gì khiến họ không ủng hộ một chính phủ do tôi lãnh đạo, dựa trên những nguyên tắc mà tôi đã đề ra", ông Eisenkot phát biểu. Likud là đảng của ông Netanyahu, còn đảng Phục quốc Do Thái do Bộ trưởng Tài chính cực hữu Bezalel Smotrich dẫn dắt.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía hai ông Netanyahu và Smotrich đối với phát ngôn trên của ông Eisenkot.

Tuy nhiên, ông Eisenkot dường như đã phát tín hiệu rằng ông sẵn sàng bắt đầu với một chính phủ thiểu số, dựa vào sự ủng hộ từ bên ngoài của các đảng phái Ả Rập-Israel, trước khi đưa thêm các nhà lập pháp khác vào liên minh của mình, theo AFP.

Chuyên gia chính trị Assaf Shapira tại Viện Dân chủ Israel nhận định rằng ông Eisenkot sẽ phải đối mặt với một chính phủ cực kỳ mong manh nếu chỉ nắm giữ 48 ghế trong quốc hội gồm 120 thành viên. Khi đó, mọi dự luật đều sẽ đòi hỏi những cuộc đàm phán vô cùng phức tạp.