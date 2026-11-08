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    Bộ trưởng Israel hé lộ khả năng khôi phục chiến sự với Iran, cảnh báo Hezbollah

    Vi Trân
    Vi Trân
    Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng nhiệm vụ liên quan Iran 'chưa hoàn thành' và cảnh báo lực lượng Hezbollah tại Lebanon không nên can thiệp nếu chiến sự tái diễn.

    Trong một phát biểu ngày 8.11, ông Israel Katz - Bộ trưởng Quốc phòng của Israel - lặp lại cáo buộc rằng Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran lâu nay phủ nhận.

    "Liên quan Iran, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Iran đang tìm cách làm mới nỗ lực để sở hữu vũ khí hạt nhân - bên cạnh việc cố gắng đặt Nhà nước Israel vào nguy hiểm thật sự", vị bộ trưởng tuyên bố, theo AFP.

    Bộ trưởng Israel hé lộ khả năng khôi phục chiến sự với Iran, cảnh báo Hezbollah - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel

    ẢNH: REUTERS

    Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần đe dọa thực hiện các đòn tấn công mới lên Iran. Truyền thông Israel hôm 6.11 loan tin rằng ông Netanyahu đã mưu tính cùng cơ quan tình báo Mossad thực hiện chiến dịch chống Iran vào đêm trước ngày bầu cử tại Israel (27.10) nhưng Mỹ nắm được thông tin và ngăn cản.

    Trong tuyên bố ngày 8.11, Bộ trưởng Katz cũng cảnh báo rằng nếu lực lượng Hezbollah tham gia cùng Iran tấn công Israel, lực lượng này "sẽ hứng chịu những đòn cực kỳ nặng nề".

    Thủ tướng Netanyahu đã hứng chịu tổn thất trong cuộc bầu cử hôm 27.10 khi đối thủ của ông là cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot đã được tổng thống trao quyền thành lập chính phủ mới. Ông Eisenkot đã cảnh báo quân đội Israel rằng không nên tham chiến vì "nhu cầu chính trị" của ông Netanyahu.

    Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Hossein Mohebi của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8.11 cho biết cuộc chiến giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp tục về mặt quân sự lẫn kinh tế. "Trong một cuộc chiến, họ có thể đánh trúng một tàu của chúng ta nhưng chúng ta sẽ đánh lại mạnh hơn", ông Mohebi nói với hãng tin Fars.

    Về việc quân đội Mỹ lập lực lượng mới để phong tỏa đường bộ của Iran, người phát ngôn này tuyên bố Washington sẽ không bao giờ đạt được kiểu phong tỏa kinh tế mà họ theo đuổi, bất kể dưới hình thức nào đi nữa.

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