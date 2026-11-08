Tuyên bố mới từ Iran

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã dỡ bỏ giới hạn 2.000 km đối với tầm bắn của các loại tên lửa đạn đạo vốn do chính họ tự đặt ra trước đây. Động thái này cho thấy Iran có thể đang tìm cách phát triển các loại tên lửa có khả năng vươn tới những mục tiêu xa hơn, AP khuya 7.11 đưa tin.

Tuyên bố từ phát ngôn viên của IRGC được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khomeini cảnh báo rằng "bất kỳ hình thức hay cấp độ đe dọa nào" từ phía Mỹ hoặc Israel đều sẽ vấp phải sự đáp trả không giới hạn về mặt địa lý.

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo ở Tehran về giới hạn tầm bắn tên lửa, tướng Hossein Mohebbi cho biết: "Chúng tôi đã dỡ bỏ hạn chế đó". Ông không tiết lộ liệu Iran hiện đã sở hữu các loại tên lửa vượt quá giới hạn này hay chưa, mà chỉ khẳng định rằng Iran sẽ "chứng minh những năng lực đó trên thực tế" thay vì đưa ra các tuyên bố suông.

Các tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất được trưng bày tại quảng trường Azadi ở Tehran hồi tháng 7 Ảnh: AFP

Hiện chưa có thông tin xác nhận Iran sở hữu các loại tên lửa có tầm bắn vượt quá 2.000 km, phạm vi đã bao phủ một phần Hy Lạp và vùng Balkan, toàn bộ bán đảo Ả Rập, khu vực Levant và phần lớn Ai Cập. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết công nghệ từ chương trình không gian của Iran có thể được chuyển đổi để chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Xả súng đẫm máu ở Ba Lan

Cảnh sát Ba Lan ngày 7.11 cho biết 5 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một tay súng nổ súng tại khu trung tâm lịch sử của Krakow, thành phố lớn thứ hai của Ba Lan.

Theo AFP khuya 7.11 dẫn lời cảnh sát, một người đàn ông đã lái xe ô tô tiến vào quảng trường chính của Krakow rồi bắt đầu xả súng vào những người có mặt tại đó.

Cảnh sát khu vực thông báo trên mạng xã hội X rằng hung thủ đã bị cảnh sát bắn và được đưa đến bệnh viện. Một nữ phát ngôn viên cảnh sát nói với AFP rằng tay súng là một công dân Ba Lan và đã hành động một mình.

Một phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường ghi nhận sự xuất hiện của nhiều xe cứu thương và xe cảnh sát, trong khi lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, một trong những địa điểm du lịch mang tính biểu tượng của Ba Lan, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách nước ngoài.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết cảnh sát đang điều tra lai lịch và mọi tình tiết liên quan đến vụ tấn công, đồng thời gọi đây là một vụ xả súng bi thảm.

Một phụ nữ được hỗ trợ tại hiện trường vụ nổ súng gần quảng trường ở Krakow, Ba Lan ngày 7.11 Ảnh: Reuters

Houthi tấn công Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi ngày 7.11 tuyên bố đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào quân đội cùng cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út, cả bên trong vương quốc này lẫn tại Yemen.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, thông báo rằng nhóm này đã tiến hành 6 chiến dịch nhắm vào các cơ sở dầu khí của Tập đoàn Aramco, sân bay Riyadh, cũng như các đơn vị quân đội và cơ sở quân sự của Ả Rập Xê Út ở cả nước này và Yemen.

Ukraine đau đầu vì vụ tham nhũng trong cơ quan an ninh

Reuters khuya 7.11 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết sẽ đưa ra thêm các quyết định về nhân sự tại Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sau một vụ bê bối tham nhũng.

Trong tuần này, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã công bố cáo buộc đối với một số quan chức cấp cao trong ngành an ninh và thực thi pháp luật vì được cho là đã tiếp tay, bao che cho một đường dây tội phạm quy mô lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu vào buổi tối, ông Zelensky gọi những tội danh bị cáo buộc đó là thực sự đáng xấu hổ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. "Đã có những trường hợp bị cách chức tại Cơ quan An ninh Ukraine vì vụ việc này, và sẽ còn có thêm các quyết định nhân sự khác", ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ông kỳ vọng một cuộc điều tra toàn diện với kết quả cụ thể.

Ông Zelensky cho biết ông đã đề xuất một đạo luật mới, yêu cầu tất cả nhân viên của SBU phải công khai tài sản cá nhân.