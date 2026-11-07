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    Máy bay quân sự Ấn Độ hạ cánh ở độ cao kỷ lục, gần Trung Quốc

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Không quân Ấn Độ ngày 7.11 thông báo họ đã cho hạ cánh thành công một máy bay quân sự vận tải hạng nặng IL-76MD tại địa điểm có độ cao kỷ lục, nằm ở vùng Ladakh giáp biên giới với Trung Quốc.

    Chiếc IL-76MD, loại máy bay quân sự vận tải do Nga sản xuất, đã hạ cánh xuống một sân bay ở độ cao 4.154 m so với mực nước biển, gần biên giới với Trung Quốc, theo AFP.

    Máy bay quân sự Ấn Độ hạ cánh ở độ cao kỷ lục gần Trung Quốc - Ảnh 1.

    Máy bay vận tải quân sự hạng nặng IL-76MD của Không quân Ấn Độ hạ cánh tại sân bay ở Nyoma thuộc vùng Ladakh ngày 7.11

    Ảnh: X/@IAF_MCC

    "Một chiếc IL-76MD của Không quân Ấn Độ đã làm nên lịch sử khi hạ cánh thành công tại Nyoma, đánh dấu lần hạ cánh ở độ cao lớn nhất mà loại máy bay này thực hiện được ở bất kỳ nơi nào trên thế giới", Không quân Ấn Độ (IAF) thông báo trên mạng xã hội.

    IAF mô tả sự kiện này là một "cột mốc quan trọng giúp củng cố năng lực vận tải hàng không chiến lược của Ấn Độ", đồng thời khẳng định đây là "một tầm cao mới trong lịch sử hàng không".

    Những hình ảnh do IAF đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy chiếc máy bay hạ cánh và cất cánh từ đường băng nằm giữa các dãy núi trong khu vực sa mạc lạnh giá, nơi nhiệt độ có thể xuống tới âm 20 độ C.

    Sân bay quân sự tại Nyoma được hoàn thành vào năm ngoái, nằm trong nỗ lực tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự tại khu vực băng giá này, theo AFP.

    Việc đưa máy bay IL-76MD, vốn có khả năng vận chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng, hạ cánh xuống Nyoma có thể giúp tăng cường năng lực triển khai nhanh và khả năng chiến lược của Ấn Độ tại những địa hình khắc nghiệt.

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    Máy bay quân sự Ấn Độ trung quốc IL-76MD Ladakh

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