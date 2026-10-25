Đụng độ vì dự án siêu đập thủy điện ở Ấn Độ giáp Trung Quốc

Ông Pema Khandu, Thủ hiến bang Arunachal Pradesh ở đông bắc Ấn Độ, phát biểu với báo giới hôm 24.10 rằng tình trạng bạo loạn đã nổ ra vào cuối ngày 23.10 trong các cuộc biểu tình phản đối Dự án đa mục đích thượng nguồn Siang với công suất 11.200 megawatt, do công ty thủy điện nhà nước NHPC đề xuất.

Nếu được thực hiện, dự án xây siêu đập thủy điện thượng nguồn Siang sẽ trở thành dự án lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ. Tuy nhiên công trình này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ cộng đồng địa phương vì họ lo sợ sẽ mất nhà cửa và đất đai.

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"Đám đông đã phá hủy nhiều tài sản, trong đó có đồn cảnh sát và văn phòng NHPC; nhà riêng của một số đại diện dân cử cũng bị lục soát và phá hoại", ông Khandu nói. Khoảng 40 cảnh sát đã bị thương do người biểu tình ném đá. Cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Ông Khandu kêu gọi những người phản đối dự án hãy đối thoại với chính quyền."Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi, hãy đối thoại với chúng tôi thay vì sử dụng bạo lực", ông Khandu kêu gọi.

Bức ảnh chụp ngày 23.8.2025 cho thấy một công nhân (phải) đang quan sát Dự án Thủy điện hạ Subansiri mới được xây dựng trên sông Subansiri, nằm tại ranh giới giữa các bang Assam và Arunachal Pradesh ở vùng đông bắc Ấn Độ Ảnh: AFP

Siang là tên gọi đoạn thượng lưu của Brahmaputra, dòng sông lớn nhất chảy qua miền đông Ấn Độ trước khi đổ sang Bangladesh ra vịnh Bengal. Thượng nguồn của sông Siang là sông Yarlung Tsangpo ở Tây Tạng.

Giới chức Ấn Độ cho rằng dự án xây siêu đập thủy điện ở sông Siang là cần thiết để đối trọng với dự án Yaxia trị giá 167 tỉ USD của Trung Quốc, một công trình thủy điện ở thượng nguồn (thuộc Tây Tạng) được dự báo sẽ lập kỷ lục về quy mô.

New Delhi lo ngại dự án của Trung Quốc có thể làm ảnh hưởng đến lưu lượng nước ở hạ nguồn. Theo phía Ấn Độ, dự án xây siêu đập thủy điện được đề xuất sẽ tạo ra một hồ chứa lớn, giúp tích trữ nước và duy trì lưu lượng chảy vào sông Brahmaputra.

Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định dự án của mình sẽ không gây ra bất kỳ "tác động tiêu cực" nào đối với khu vực hạ nguồn, theo AFP.

Trung Quốc tuyên bố Arunachal Pradesh là một phần của khu vực Tây Tạng, trong khi Ấn Độ khẳng định bang này là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình.