Đụng độ nổ ra trong cuộc biểu tình mới ở Pháp, gần 1.000 người bị bắt

Các cuộc biểu tình hôm 24.10 đã thu hút từ 410.000 đến 800.000 người trên khắp nước Pháp, theo các ước tính khác nhau của chính quyền và tổ chức công đoàn CGT. Trong đó, cuộc tuần hành chính ở thủ đô Paris có từ 110.000 đến 250.000 người tham dự.

Những người biểu tình nấp sau một tấm ván ép khi cảnh sát chống bạo động và hiến binh Pháp sử dụng vòi rồng trong cuộc biểu tình được cấp phép do các công đoàn lao động tổ chức tại Paris ngày 24.10 Ảnh: Reuters

Đội cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay vào những người biểu tình ở thủ đô cũng như ở các thành phố Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier và Nantes, theo AFP.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho hay cảnh sát đã bắt giữ gần 1.000 người khi họ phải đối mặt với "mức độ bạo lực cực kỳ cao" từ những kẻ cực đoan "cực tả" mặc đồ đen.

Những người biểu tình đối đầu với cảnh sát trong cuộc tuần hành được cấp phép tại thành phố Marseille (Pháp) ngày 24.10 Ảnh: Reuters

Đụng độ xảy ra một tuần sau cuộc bạo loạn khiến nhiều tòa nhà công cộng bị phá hoại, hàng trăm cửa hàng bị cướp phá và 2.700 người bị bắt giữ, tạo ra một bầu không khí u ám khắp nước Pháp 6 tháng trước cuộc bầu cử chọn người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron.

Sau cuộc bạo loạn đó, chính phủ của Tổng thống Macron đã ra lệnh cho cảnh sát ngăn chặn người biểu tình tiếp cận các trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều cửa hàng. Ông Macron cũng đã ra lệnh cấm các cuộc biểu tình phi công đoàn vì lý do "bất hợp pháp".

Ở Paris cũng như một số thành phố khác, lệnh giới nghiêm một phần đã được áp dụng ở một số khu đô thị.

Ngoài ra, giới chức Pháp đã triển khai 70.000 nhân viên an ninh trên khắp đất nước để đối phó các cuộc tuần hành mới nhằm phản đối chi phí sinh hoạt gia tăng.

Bộ trưởng Nunez cho rằng kết quả hôm 24.10 "tích cực" hơn một tuần trước, khi có nhiều cảnh sát trên đường phố hành động nhanh hơn, tiến hành cuộc kiểm tra trước biểu tình nhiều hơn và bảo vệ doanh nghiệp tốt hơn.

Nhưng đã có sự tức giận lan rộng đối với chính phủ Pháp về việc đàn áp biểu tình, vốn bị xem là hành vi tấn công quyền biểu tình, theo AFP.