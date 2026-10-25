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    Pháp siết chặt an ninh trước biểu tình

    Vi Trân
    Vi Trân
    Để ngăn chặn tình trạng bạo lực tái diễn như trong cuộc biểu tình ngày 17.10, chính phủ Pháp đã thực hiện một loạt biện pháp an ninh trước đợt xuống đường mới ngày 24.10.

    Theo Reuters, các nhóm đại diện học sinh - sinh viên và phong trào "Áo vàng" dự kiến tổ chức tuần hành tại trung tâm Paris trong ngày 24.10 để phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao và dịch vụ công bị cắt giảm.

    Pháp siết chặt an ninh trước biểu tình - Ảnh 1.

    Binh sĩ Pháp tuần tra khu vực Khải hoàn môn ở Paris ngày 24.10

    Ảnh: Reuters

    Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết đã triển khai khoảng 70.000 nhân viên an ninh trên cả nước và cảnh báo sẽ xử lý mạnh tay những ai kích động bạo lực và cướp bóc, kể cả những lời kêu gọi trên mạng xã hội. Chính quyền đã ra lệnh đóng cửa nhiều bảo tàng lớn, gồm bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris

    Các thương hiệu thời trang xa xỉ cũng tự động ngừng kinh doanh, bổ sung nhân viên an ninh và dùng ván gỗ đóng kín bên ngoài cửa hàng để đề phòng trường hợp cướp phá như cuối tuần trước, khi có khoảng 3.000 cửa hàng trên cả nước bị phá hoại và lấy đồ.

    Một ngày trước khi cuộc biểu tình mới diễn ra, một nghi phạm có tiền án đã nổ súng liên tiếp tại 3 địa điểm ở ngoại ô Paris, làm 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Theo AP, nghi phạm bị bắt ngay lập tức. Cơ quan điều tra nghi ngờ đây là vụ tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc. Bị can tên Kevin T. (39 tuổi) bị nghi đã nhắm đến những người gốc châu Phi.

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