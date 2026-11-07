Syria sắp điều hàng ngàn binh sĩ chống Houthi?

AFP dẫn 3 nguồn tin quân sự độc lập ở Yemen cùng một quan chức quốc phòng cho hay hàng trăm binh sĩ Syria đã được triển khai tới cả hai phía biên giới và con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Trong đó, một nguồn tin từ Hội đồng lãnh đạo tổng thống, cơ quan điều hành cao nhất của Yemen, tiết lộ với AFP rằng Syria sẽ cử khoảng 3.000 binh sĩ tham gia cuộc chiến của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu.

Những thành viên tác chiến thuộc liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu trong cuộc chiến với Houthi tại tỉnh Jawf, tây bắc Yemen vào ngày 2.11 Ảnh: AFP

Nguồn tin khẳng định: "Phía Syria và Ả Rập Xê Út đã nhất trí cử khoảng 3.000 binh sĩ tham gia chiến đấu chống lại Houthi".

Thỏa thuận này đã được thông qua trong chuyến thăm Riyadh vừa qua của lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa. Trong chuyến thăm đó, hai bên đã ký kết các hiệp định hợp tác, bao gồm cả một thỏa thuận quốc phòng.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Yemen sau đó tiết lộ với AFP rằng theo thông tin họ nắm được, giai đoạn đầu của kế hoạch sẽ bao gồm 3.000 binh sĩ Syria, trong đó có một số người đã được triển khai tại thực địa. Nguồn tin cho biết thêm rằng thỏa thuận mới bao gồm việc triển khai tổng cộng hơn 10.000 người, và số còn lại sẽ được đưa đến trong các giai đoạn sau.

Một trong các quan chức quân sự chia sẻ với AFP rằng những binh sĩ Syria đang có mặt tại biên giới phía Yemen hiện đảm nhận vai trò chỉ huy các hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) nhắm vào Houthi trong khu vực.

Hiện chưa có phản ứng từ phía Syria cũng như Ả Rập Xê Út về thông tin triển khai 3.000 binh sĩ Syria.

Ả Rập Xê Út đang thúc giục các đồng minh hỗ trợ trong bối cảnh nước này liên tục hứng chịu các đợt tấn công từ Houthi. Gần đây, Houthi đã chiếm giữ vùng duyên hải dọc biển Đỏ từng nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Houthi cũng đã gia tăng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út trong những tuần gần đây, sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ. Các cuộc tấn công gây thương vong đã buộc sân bay quốc tế ở Riyadh phải đóng cửa trong hai tuần, đồng thời đe dọa các kế hoạch đa dạng hóa kinh tế quy mô lớn của Ả Rập Xê Út.

Trong khi Ai Cập cam kết hỗ trợ quân sự nếu cần thiết và Pháp đã triển khai binh sĩ để bảo vệ trạm dầu Yanbu của Ả Rập Xê Út, thì binh sĩ Syria sẽ là lực lượng nước ngoài đầu tiên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột tại Yemen kể từ khi tình hình leo thang trở lại, theo AFP.

Cũng trong ngày 7.11, Hãng tin Saba của Houthi đưa tin các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út đã khiến 22 người thiệt mạng và 30 người bị thương tại tỉnh Sanaa của Yemen. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Ả Rập Xê Út.

Trước đó, vào ngày 6.11, một cuộc tấn công nhắm vào một khu chợ tại tỉnh Taiz của Yemen đã khiến 30 người chết. Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út không kích khu chợ, trong khi lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út ủng hộ lại cáo buộc Houthi phóng một tên lửa đạn đạo vào địa điểm này.

Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 1.600 người đã thiệt mạng và hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc chiến giữa Houthi và chính phủ Yemen tái bùng phát từ tháng 7, theo AFP.