Lãnh đạo Syria ra tuyên bố về Cao nguyên Golan

"Mọi ý đồ vi phạm chủ quyền của chúng tôi và luật pháp quốc tế sẽ bị ngăn chặn. Golan vẫn sẽ là lãnh thổ của Syria", ông Ahmed al-Sharaa phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), theo AFP.

Nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa phát biểu trong kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 23.9 Ảnh: AFP

Trong tháng trước, chính phủ mới của Colombia đã công nhận tuyên bố chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Trước đó, Mỹ là quốc gia duy nhất công nhận việc Israel sáp nhập vùng lãnh thổ này vào năm 1981.

Israel đã giành Cao nguyên Golan từ tay Syria vào năm 1967. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc vẫn giữ quan điểm rằng cao nguyên này là lãnh thổ của Syria đang chịu sự chiếm đóng quân sự của Israel.

Vào tháng 7, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã tái khẳng định Cao nguyên Golan là một phần của Syria, đồng thời mô tả việc Israel chiếm đóng khu vực này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Ông al-Sharaa cũng tận dụng lượt phát biểu thứ hai của mình tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc để lên án các cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhắm vào Syria kể từ khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12.2024.

"Israel đang tiến hành các cuộc tấn công chống lại Syria. Đã có 500 cuộc không kích, hơn 1.200 vụ xâm nhập và 300 vụ bắt giữ. Điều này đi ngược lại với xu hướng mà chúng ta đang thấy trên toàn cầu", ông al-Sharaa phát biểu.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Syria vẫn hy vọng rằng bất chấp những hành động "gây hấn" liên tục từ phía Israel, "cơ hội cho hòa bình và an ninh vẫn rộng mở đối với những ai mong muốn sống trong hòa bình - một nền hòa bình công bằng, đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người".

Trong một cuộc thảo luận tại tổ chức nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở ở Washington D.C hôm 22.9, ông al-Sharaa nhấn mạnh Syria mong muốn một giải pháp hòa bình với Israel, đồng thời tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa hai nước đã giải quyết được gần 90% các vấn đề tồn đọng cần thiết để đạt được một thỏa thuận an ninh, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Israel đối với phát ngôn mới của ông al-Sharaa.