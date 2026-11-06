Liên minh Ả Rập ở Israel thêm động thái ngăn ông Netanyahu cầm quyền

Ông Tibi bỏ phiếu bầu Quốc hội Israel hôm 27.10 ẢNH: REUTERS

Hãng AP ngày 6.11 dẫn lời một nghị sĩ Ả Rập kỳ cựu tại Israel cho biết liên minh của ông sẵn sàng phá vỡ tiền lệ tồn tại nhiều thập niên để hợp tác với các đảng do người Do Thái lãnh đạo, nhằm chấm dứt thời kỳ cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

"Chúng tôi muốn thực hiện những điều mà trước đây chúng tôi chưa từng làm, nhằm loại bỏ chính phủ này", theo ông Ahmad Tibi, thành viên cấp cao của liên minh Danh sách Chung (Joint List) gồm các đảng đại diện cho người Ả Rập tại Israel.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng bất kỳ mối quan hệ đối tác nào như vậy cũng có thể gây ra nhiều vấn đề chính trị phức tạp cho đôi bên.

Đối với Joint List, điều này đồng nghĩa với việc ủng hộ một chính phủ khó có khả năng chấm dứt các cuộc chiến của Israel hay ngăn chặn sự mở rộng các khu định cư tại vùng Bờ Tây.

Đối với những đối thủ Do Thái của ông Netanyahu, điều này đồng nghĩa với việc liên kết cùng các đảng phái không những chỉ trích các chính sách của Israel mà còn bác bỏ bản sắc của quốc gia Do Thái.

Chỉ có một đảng của người Ả Rập từng tham gia chính phủ Israel là đảng Ra'am vào năm 2021. Tuy nhiên, đảng này có lập trường ôn hòa hơn nhiều so với Joint List và cũng nắm giữ ít ghế hơn.

Cả liên minh của ông Netanyahu lẫn liên minh đối lập của ông Gadi Eisenkot đều không giành được thế đa số (61/120 ghế) trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27.10, trong bối cảnh xã hội Israel bị chia rẽ sâu sắc về ông Netanyahu và bị ảnh hưởng lớn sau 3 năm chiến sự.

Liên minh của ông Netanyahu giành 53 ghế, liên minh của ông Eisenkot giành 48 ghế, Joint List giành 11 ghế còn Ra'am giành 8 ghế.

Theo AFP, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông sẽ công bố vào ngày 8.11 về việc giao cho bên nào tìm cách thành lập chính phủ mới, sau các cuộc đối thoại hậu bầu cử với lãnh đạo tất cả các đảng. Ông cho hay 46 nghị sĩ muốn chọn ông Netanyahu, 67 nghị sĩ ủng hộ ông Eisenkot còn 7 nghị sĩ không bày tỏ thái độ.