Mỹ bắn hạ 2 UAV tự sát của Iran, Tehran phát thông điệp mới về hạt nhân?

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã đánh chặn 2 UAV tấn công một chiều do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng về phía Bahrain, theo AFP. CENTCOM khẳng định không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra.

Máy bay không người lái được trưng bày tại Công viên Hàng không Vũ trụ quốc gia, ngoại ô Tehran (Iran), vào ngày 12.11 Ảnh: AFP

CENTCOM đồng thời bác bỏ tuyên bố của Iran rằng nước này đã tấn công một hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain, theo AP.

Trước đó, Hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố từ IRGC cho hay vụ tấn công vào hệ thống radar là hành động đáp trả một cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào một cột viễn thông tại cảng Sirik ở miền nam Iran.

Đây là tuyên bố đầu tiên của Iran về việc nhắm mục tiêu vào một cơ sở tại Bahrain kể từ tháng 9. Bộ Thông tin Bahrain chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.

Trước đó trong cuộc xung đột với Mỹ, Iran đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain. AFP dẫn lại thông tin từ truyền thông Mỹ cho hay một trung tâm hậu cần đã bị hư hại nghiêm trọng đến mức Hải quân Mỹ hiện phải dựa vào các căn cứ cách xa hàng ngàn km.

Ông Trump 'không cần thỏa thuận với Iran', thêm tàu dầu trúng thủy lôi ở Hormuz

Cũng theo IRNA, IRGC ngày 13.11 thông báo rằng một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng đã trúng thủy lôi, gây ra một vụ nổ khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Lực lượng này khẳng định con tàu đã phớt lờ nhiều cảnh báo trong lúc đi qua khu vực phía đông của eo biển Hormuz. Thông tin này hiện chưa thể được xác minh độc lập, theo AP.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thuộc Liên Hiệp Quốc cho hay tháng 10 ghi nhận số lượng vụ việc nhắm vào các tàu thương mại tại các vùng biển trong khu vực cao nhất kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch chống Iran vào ngày 28.2.

Tính đến ngày 11.11 đã có 25 thủy thủ thiệt mạng, nhiều người bị thương hoặc vẫn đang mất tích trong khoảng 134 vụ việc xảy ra tại eo biển Hormuz và các vùng biển rộng lớn hơn ở Trung Đông, theo IMO.

Trong một diễn biến khác, Iran thông báo với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) rằng các cuộc thảo luận về hoạt động giám sát hạt nhân không thể tiếp tục khi quốc gia này đang phải đối mặt với các mối đe dọa quân sự.

Theo AP dẫn một báo cáo mật từ IAEA, Iran khẳng định rằng các cuộc thanh sát không thể nối lại trong bối cảnh Mỹ đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Tehran.

Iran vẫn chưa cho phép các thanh sát viên tiếp cận những địa điểm từng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel trong cuộc chiến vào tháng 6.2025, theo AP.