Iran tấn công đảo của Oman, tung cảnh báo trả đũa nhằm vào Mỹ

Đài Fox News ngày 11.11 đưa tin Iran tuyên bố đã tấn công đảo Didamar, một hòn đảo nhỏ thuộc Oman nằm ở eo biển Hormuz, nhằm vào cơ sở hạ tầng điều hướng tàu chở dầu.

Ba nguồn tin khác cũng xác nhận với Reuters cùng ngày rằng các hệ thống định vị và thiết bị liên lạc trên đảo Didamar, còn được gọi là đảo Little Quoin, đã bị tấn công. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về mức độ dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng hàng hải phục vụ hoạt động vận chuyển dầu qua Vịnh.

Theo Reuters, hãng thông tấn Fars của Iran cũng xác nhận hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành cuộc tấn công. Tehran cáo buộc các hệ thống trên đảo được sử dụng để hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của nước này. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran tuyên bố nhân sự và thiết bị trên đảo "đang hỗ trợ hoạt động buôn lậu dầu của kẻ thù".

Ảnh vệ tinh cho thấy đảo Didamar, Oman ẢNH: REUTERS

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) cho biết đã xác định vụ tấn công xảy ra vào ngày 8.11, trước khi truyền thông nhà nước Iran công khai nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý mức độ thiệt hại vẫn chưa xác định rõ ràng.

Video về vụ việc cho thấy khói bốc lên gần một mỏm đá trên đảo. Hình ảnh vệ tinh từ chương trình Copernicus Sentinel-2 của Liên minh châu Âu, được Reuters trích dẫn và ghi nhận ngày 8.11, cũng cho thấy những vết cháy sém gần các thiết bị radar và liên lạc vô tuyến.

Đảo Didamar không có người ở, nằm cách mũi bán đảo Musandam của Oman khoảng 10 hải lý về phía bắc, gần một trong những tuyến hàng hải thương mại chính qua eo biển Hormuz. Cơ sở hạ tầng trên đảo bao gồm hệ thống radar được lắp đặt trên một tháp cao khoảng 25 mét cùng các thiết bị liên lạc vô tuyến, phục vụ việc điều phối tàu thuyền qua eo biển hẹp. Hòn đảo cũng có liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Hormuz, cơ quan điều phối giao thông hàng hải trong khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng, Iran cũng đưa ra cảnh báo về khả năng mở rộng phạm vi trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ.

Theo AFP, lãnh đạo an ninh Iran Mohsen Rezaei ngày 11.11 đã đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ bên ngoài Trung Đông, kể cả tại châu Âu.

"Nếu máy bay Mỹ cất cánh từ một căn cứ quân sự của Mỹ, ngay cả khi đó là một căn cứ ở một quốc gia châu Âu hoặc một khu vực khác, để ném bom Iran, chúng tôi cũng sẽ tấn công các căn cứ đó", ông Rezaei nói với đài truyền hình Al Mayadeen.

Ông Rezaei cũng cảnh báo các cuộc tấn công mới của Mỹ sẽ khiến Iran nhắm mục tiêu vào những cơ sở quân sự xa hơn của Washington. "Chúng tôi thậm chí có thể tấn công một số hòn đảo mà [Mỹ] cho rằng nằm ngoài tầm với của tên lửa chúng tôi", ông nói thêm. Tuy nhiên, ông Rezaei không nêu cụ thể những căn cứ hoặc hòn đảo có thể trở thành mục tiêu.

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Cùng ngày 11.11, phía Iran lên án việc Mỹ treo thưởng 20 triệu USD cho thông tin về chương trình hạt nhân của nước này, gọi đây là hành động "đáng quan ngại và khó chấp nhận".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đã kêu gọi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án khoản tiền thưởng được Washington công bố ngày 6.11.