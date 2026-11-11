Lầu Năm Góc 'bật đèn xanh' để đặt căn cứ thường trực tại Ba Lan

Kênh TVP World ngày 11.11 đưa tin Bộ trưởng Ba Lan đưa ra tuyên bố trên sau cuộc đàm phán với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại Washington (Mỹ) ngày 10.11.

Trong một bài đăng sau đó trên X, ông Kosiniak-Kamysz cũng mô tả cuộc đàm phán là một “bước đột phá, và nói rằng: “Chúng ta đang tiến gần hơn đến mục tiêu và quyết tâm hoàn thành việc này. Vì an ninh của Ba Lan!”.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan.

Địa điểm xây dựng chưa được quyết định, song giới chức Ba Lan đã xác định 4 thành phố đưa vào xem xét. Để thúc đẩy kế hoạch, phía Ba Lan cũng đã đề nghị chi trả chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, ước tính khoảng 3,5 tỉ đến 4 tỉ euro.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan còn đánh giá quan hệ 2 nước đang bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc hơn và bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ phê duyệt kế hoạch vào đầu tháng 12.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (phải) chào đón Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tại Lầu Năm Góc ngày 10.11 ẢNH: AFP

Về phía Washington, ông Hegseth cũng ca ngợi những nỗ lực tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan và xem nước này là hình mẫu cho các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): “Ba Lan đang xây dựng một trong những đội quân hùng mạnh nhất châu Âu, sẵn sàng đảm bảo an ninh và bảo vệ lãnh thổ của mình”.

Bên cạnh kế hoạch xây dựng căn cứ, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho hay 2 nước đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng, trong đó có những dự án phát triển chung.

Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Warsaw muốn chuyển một phần lực lượng này sang đồn trú thường trực nhằm củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này.

Ngoài ra, cuộc đàm phán còn đề cập đến đề nghị của Ba Lan về việc mua tên lửa hành trình Tomahawk và các bệ phóng do Mỹ sản xuất. Ông Kosiniak-Kamysz cho biết Lầu Năm Góc đã đưa ra “khuyến nghị tích cực” đối với yêu cầu này. “Chúng tôi đã gửi yêu cầu như vậy cách đây vài tháng và câu trả lời nhận được là mọi thứ đều ổn”, ông nói.

Tomahawk là dòng tên lửa hành trình tầm xa, dẫn đường chính xác, có khả năng tấn công mục tiêu cách khoảng 1.600 km, đồng thời có thể được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và các hệ thống phóng chuyên dụng trên mặt đất.

Hồi tháng 10, Ba Lan còn được lựa chọn trở thành trung tâm dịch vụ châu Âu dành cho tên lửa đánh chặn PAC-3, loại tên lửa được sử dụng trong hệ thống phòng không Patriot.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc sắp hoàn tất cuộc rà soát lực lượng khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú trên khắp châu Âu. Quá trình này làm dấy lên lo ngại trong các đồng minh NATO về khả năng chính quyền Tổng thống Trump thu hẹp sự hiện diện quân sự của Mỹ tại lục địa già.