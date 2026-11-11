Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tạm thời thoát nguy cơ bị luận tội

Hạ nghị sĩ Mỹ Thomas Massie tổ chức họp báo về nghị quyết luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại Đồi Capitol ở Washington D.C hôm 9.11 ảnh: reuters

Trong cuộc bỏ phiếu đầy kịch tính với kết quả sít sao là 211-204, Hạ viện Mỹ quyết định chuyển nghị quyết đề nghị luận tội Bộ trưởng Chiến tranh lên một ủy ban để xem xét, theo AFP hôm nay 11.11.

Hành động trên về cơ bản đã tạm thời chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth, nhưng không ngăn cản đảng Dân chủ khôi phục tiến trình này sau khi tiếp quản quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội vào tháng 1 năm sau.

Như đã đề cập, nghị quyết do hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đề xuất. Không có nghị sĩ Dân chủ nào bỏ phiếu phản đối.

Nghị quyết của ông Massie bao gồm 8 điều khoản luận tội ông Hegseth, trong số này có cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh phát động cuộc chiến tại Iran trong khi vẫn chưa được quốc hội cho phép, lạm dụng quyền lực trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Một số cáo buộc khác liên quan đến cuộc xung đột với lực lượng Houthi tại Yemen năm 2025, và những vụ tấn công tàu bè được cho buôn lậu ma túy tại vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

Về phần mình, trong cuộc họp báo đầu tiên tại Lầu Năm Góc trong vòng 6 tháng, ông Hegseth hôm 10.11 mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Yemen, Iran, cũng như những hoạt động tấn công tàu bè bị nghi buôn lậu ma túy.

Ông Hegseth còn mô tả nỗ lực luận tội như là hành động nhằm vào các quân nhân Mỹ.