Nghị sĩ Cộng hòa trình kiến nghị luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ

Ngày 9.11, ông Thomas Massie, nghị sĩ đảng Cộng hòa đại diện bang Kentucky, đã đệ trình 8 điều khoản luận tội chống lại ông Hegseth, cáo buộc vị bộ trưởng tiến hành chiến tranh trái phép mà không có sự cho phép của quốc hội, đồng thời lạm dụng quyền hạn của mình. Theo tờ The Guardian, ông Massie sẽ mãn nhiệm vào đầu năm sau do không nỗ lực tái tranh cử thất bại. Ông là người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một đoạn video hậu bầu cử giữa nhiệm kỳ ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại Hạ viện, ông Massie lập luận rằng ông Hegseth đã phạm phải các tội nghiêm trọng, cũng như "thực thi các mệnh lệnh bất hợp pháp" trong thời gian đương nhiệm.

Theo quy định của Hạ viện, cuộc bỏ phiếu phải diễn ra chậm nhất là vào ngày 11.11.

Ông Massie từng đệ trình các điều khoản luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth lần đầu vào ngày 15.9, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khi đó đã cho quốc hội nghỉ họp trước khi vấn đề này kịp được đưa ra xem xét.

Động thái luận tội bất thường nhắm vào ông Hegseth - do chính một thành viên cùng đảng khởi xướng - diễn ra sau khi đảng Dân chủ giành được thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie họp báo về việc luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại Washington D.C ngày 9.11 ẢNH: REUTERS

Đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền kiểm soát Hạ viện cho đến khi các thành viên mới nhậm chức vào tháng 1.2027, nhưng lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries (đại diện bang New York) - người được dự đoán sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện - khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ việc luận tội ông Hegseth. "Ông Hegseth phải rời đi", ông Jeffries phát biểu trên đài ABC News hôm 8.11.

Đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện với 218 ghế trong khi đảng Dân chủ có 214 ghế. Điều khoản luận tội phải được Hạ viện thông qua trước. Sau đó, Thượng viện sẽ mở phiên xét xử và bỏ phiếu. Nếu 2/3 số thượng nghị sĩ thông qua, ông Hegseth sẽ bị phế truất.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa, trong đó có Phó tổng thống JD Vance, đã tuyên bố rằng cuộc chiến tại Iran do ông Hegseth chỉ huy chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử.

Trong một đoạn video ngắn công bố hôm 5.11, ông Hegseth đã đáp trả những người chỉ trích mình, mô tả nỗ lực luận tội này là "chiêu trò chính trị nhằm hủy hoại cá nhân" và khẳng định rằng "chiêu trò đó sẽ không hiệu quả với tôi".

Ông Trump thừa nhận tổn thất từ chính sách chống nhập cư khắc nghiệt

Vào cuối ngày 9.11, Tổng thống Donald Trump tiếp tục lên tiếng bảo vệ ông Hegseth, khẳng định với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông vẫn sẽ ủng hộ vị bộ trưởng ngay cả khi ông ấy bị luận tội.

"Ông ấy đã thắng 2 cuộc chiến. Ông ấy là người chỉ huy", ông Trump tuyên bố. Ông Trump cũng ghi nhận công lao của ông Hegseth trong việc thúc đẩy công tác tuyển quân, khẳng định rằng đang có nhiều người xếp hàng chờ để gia nhập quân đội. "Ông ấy đã làm rất tốt công việc của mình", ông Trump nói.