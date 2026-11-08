Ông Trump yêu cầu điều tra phe Dân chủ, đòi bỏ tù người đe dọa luận tội

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7.11, Tổng thống Trump cáo buộc đảng Dân chủ đang đe dọa luận tội nhiều quan chức, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche và các thành viên khác trong chính quyền của ông.

"Đảng Dân chủ đang đi khắp nơi đe dọa rất nhiều người. Đây là hành vi tống tiền ở mức độ cao nhất và họ phải chịu trách nhiệm", ông Trump viết, đồng thời khẳng định không quan chức nào trong chính quyền của ông có hành vi đáng bị luận tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 5.11.2026 ẢNH: AP

Tổng thống Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ điều tra những hành vi mà ông gọi là phạm tội, thậm chí yêu cầu bỏ tù những người bị ông cáo buộc đe dọa, theo AFP.

Động thái trên diễn ra sau khi đảng Dân chủ chiến thắng và chuẩn bị kiểm soát cả 2 viện quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11. Phe Dân chủ tuyên bố sẽ tăng cường điều tra và giám sát hoạt động của chính quyền ông Trump khi quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1.2027.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, hạ nghị sĩ Robert Garcia (đảng Dân chủ), người dự kiến đứng đầu Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã đăng thông điệp ngắn trên mạng xã hội X: "Hãy tìm luật sư đi".

Theo Fox News, 2 hạ nghị sĩ Dân chủ Hank Johnson và Deborah Ross đã công khai ủng hộ việc luận tội Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Blanche. Ông Johnson cho rằng những hành vi bị cáo buộc của ông Blanche cần được xem xét để luận tội và cách chức. Trong khi đó, bà Ross cũng ủng hộ hướng đi này, nhưng cho rằng nên ưu tiên xem xét trách nhiệm của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Ông Trump bác bỏ các cáo buộc nhằm vào những quan chức trên, đồng thời chỉ trích thượng nghị sĩ Dân chủ Elissa Slotkin vì những phát biểu mà ông cho là đe dọa những người làm việc cho chính quyền. Ông Trump cũng nói rằng đảng Dân chủ đã đe dọa các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa "bằng án tù" vì quan điểm của họ.

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Với quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội khóa tới, đảng Dân chủ có thể lãnh đạo các ủy ban, triệu tập quan chức, yêu cầu cung cấp tài liệu và tổ chức điều trần công khai. Theo AFP, những vấn đề có thể bị điều tra gồm hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump, các hợp đồng chính phủ liên quan đến tỉ phú Elon Musk, các hồ sơ Epstein, chính sách nhập cư, cắt giảm ngân sách liên bang và cuộc xung đột với Iran.

Theo quy định, Hạ viện Mỹ chỉ cần đa số phiếu để thông qua việc luận tội, nhưng Thượng viện phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu để kết tội và phế truất.