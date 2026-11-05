Dự báo cơ cấu lãnh đạo lưỡng viện Mỹ sau thắng lợi của phe Dân chủ

Tòa nhà quốc hội Mỹ tại Washington D.C. ẢNH: REUTERS

Những thắng lợi áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ dẫn đến sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo tại cả hai viện khi quốc hội khóa mới tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3.1.2027.

Các đảng tại cả hai viện dự kiến sẽ chọn ra đội ngũ lãnh đạo của mình sau khi quốc hội trở lại làm việc tại Washington D.C vào tuần tới, theo Reuters.

Trong bối cảnh quyền kiểm soát chính phủ được chia giữa quốc hội do đảng Dân chủ lãnh đạo và Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ dự kiến tập trung vào việc giảm chi phí sinh hoạt và thực hiện quyền giám sát của quốc hội đối với chính quyền ông Trump.

Nếu không có thay đổi bất ngờ nào xảy ra, dưới đây là những nhà lập pháp nhiều khả năng sẽ giữ vai trò lãnh đạo tại quốc hội nhiệm kỳ mới sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ông Trump nói sẽ chấp nhận kết quả bầu cử Mỹ

Chủ tịch Hạ viện da màu đầu tiên?

Nghị sĩ Hakeem Jeffries (56 tuổi), hiện là lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, dự kiến tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo đảng trong 2 năm tới và trở thành Chủ tịch Hạ viện người da màu đầu tiên trong lịch sử 237 năm của cơ quan này.

Tờ Politico trích dẫn lá thư ông Jeffries gửi các đồng nghiệp vào ngày 4.11 cho biết ông sẽ tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện.

Ông Jeffries phát biểu tại Washington D.C. hôm 4.10 ẢNH: REUTERS

Trong thư, ông Jeffries nêu bật những nỗ lực của mình nhằm phản đối các chính sách và nhân sự của Tổng thống Trump, đồng thời tìm cách vượt qua "chiến dịch phân chia lại khu vực bầu cử" của đảng Cộng hòa thông qua việc hỗ trợ tổ chức các hoạt động đối phó tại California và những nơi khác.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Jeffries nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy các chính sách giúp giảm chi phí sinh hoạt của người dân. Cụ thể, ông cho biết sẽ sớm đưa ra bỏ phiếu về các vấn đề như chấm dứt các mức thuế quan từ thời chính quyền Trump, khôi phục các khoản ngân sách bị cắt giảm của chương trình Medicaid do phía đảng Cộng hòa khởi xướng, và khôi phục các khoản tín dụng thuế thuộc Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng đã hết hiệu lực.

Ông cũng cam kết thực hiện một chương trình giám sát quyết liệt, bao gồm việc tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào ông Trump, gia đình ông, chính quyền của ông và các doanh nghiệp đối tác có liên quan.

Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa Mike Johnson thông báo rằng ông sẽ không đảm nhiệm vai trò lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện vào năm tới.

Quyết định này đã dẫn đến một cuộc cạnh tranh, trong đó hiện có sự tham gia của lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan. Cả hai nhân vật đảng Cộng hòa này trước đó từng thất bại trong nỗ lực giành ghế Chủ tịch Hạ viện.

Thượng viện giám sát ông Trump

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo đảng của mình sau khi đảng này giành được thêm ít nhất 7 ghế từ đảng Cộng hòa, bao gồm cả những ghế tại các bang vốn là thành trì truyền thống của đảng Cộng hòa như Kansas và Nam Carolina.

Hiện chưa rõ liệu ông Schumer (76 tuổi) có phải đối mặt với sự cạnh tranh cho vị trí lãnh đạo từ một thượng nghị sĩ khác hay không. Theo Reuters, một số thượng nghị sĩ mới đắc cử cho biết họ sẽ không ủng hộ ông.

Ông Schumer phát biểu tại Văn phòng Ủy ban vận động Thượng viện đảng Dân chủ ở Washington D.C. hôm 4.10 ẢNH: AP

Tuy nhiên, theo Reuters, ông Schumer dự đoán rằng mình sẽ tái đắc cử vị trí lãnh đạo, đồng thời khẳng định đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy các dự luật nhằm giảm chi phí cho các gia đình Mỹ và thực hiện quyền giám sát đối với ông Trump.

Đương kim lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune dự kiến sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo phe thiểu số của đảng Cộng hòa sau ngày 3.1.2027, bất chấp việc đảng này đã mất thế đa số.

Sau cuộc bầu cử, chính trị gia 65 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội rằng đảng Cộng hòa sẽ hợp tác với ông Trump "để ngăn chặn những khuynh hướng tồi tệ nhất từ sự cực đoan của đảng Dân chủ".

Đảng Dân chủ sẽ cần sự hỗ trợ từ đảng Cộng hòa để đạt được 60 phiếu bầu cần thiết nhằm thông qua hầu hết các dự luật tại cơ quan lập pháp gồm 100 ghế này.