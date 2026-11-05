Sức ép bủa vây Tổng thống Trump hậu bầu cử giữa kỳ

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ kết thúc với cơn địa chấn khi đảng Dân chủ thắng ở cả Thượng viện và Hạ viện, sắp tới sẽ quay lại kiểm soát lưỡng viện quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Thậm chí, đảng Dân chủ cũng thắng lớn trong cuộc đua bầu các thống đốc bang.

Sau thất bại ở cuộc bầu cử giữa kỳ, nội bộ đảng Cộng hòa dần lộ ra những tranh cãi. Trang Facebook của Nhà Trắng đăng hình "nhắc" rằng ông Donald Trump vẫn là Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Trump đối mặt với áp lực từ phía đảng Cộng hòa đòi ông phải thay đổi chính sách. Theo Reuters sáng 5.11, các đồng minh và chiến lược gia của đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump thực hiện cải tổ nhân sự tại Nhà Trắng, khôi phục kỷ luật và loại bỏ những chính sách mà họ cho là nguyên nhân dẫn đến các thất bại vừa qua, bao gồm các vấn đề liên quan đến Iran và chính sách thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với các phóng viên ngày 4.11 Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump loại trừ khả năng loại bỏ Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, bất chấp những thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa kỳ mà vị Tổng thống Mỹ này cho là hệ quả từ cuộc chiến Iran.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng nếu đảng Dân chủ tìm cách luận tội ông khi họ nắm quyền kiểm soát quốc hội vào năm tới, thì hành động đó sẽ phá hủy chính đảng của họ. Ông cũng khẳng định rằng "chẳng có lý do gì" để ông phải bị luận tội cả.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ chuẩn bị từ chức lãnh đạo đảng Cộng hòa

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson sẽ từ chức lãnh đạo đảng Cộng hòa sau thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, người phát ngôn của ông xác nhận với AFP.

Khi được hỏi liệu các thông tin về việc ông Johnson sẽ từ chức có chính xác hay không, người phát ngôn của ông đã trả lời qua email bằng một từ duy nhất: "Chính xác".

Vị chính trị gia Cộng hòa đến từ bang Louisiana này đã thông báo quyết định của mình với các nhân viên vào ngày 4.11, một ngày sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội.

Ông Johnson (54 tuổi) đã lãnh đạo Hạ viện từ tháng 10.2023, sau khi trở thành ứng viên thỏa hiệp trong bối cảnh đảng Cộng hòa trải qua nhiều tuần đấu đá nội bộ kể từ khi người tiền nhiệm Kevin McCarthy bị bãi miễn.

Ông Johnson đã tái đắc cử ghế đại diện cho bang Louisiana, và quyết định này không đồng nghĩa với việc ông sẽ từ chức Chủ tịch Hạ viện ngay lập tức hay rời khỏi quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trong đêm bầu cử giữa kỳ ở bang Louisiana, Mỹ ngày 3.11 Ảnh: Reuters

Quyết định không tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo của ông Johnson sắp tới đây sẽ mở đường cho cuộc cạnh tranh giữa đương kim lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan, cả hai đều là những người bảo thủ và trung thành với ông Trump.

Tổng thống Trump đã ca ngợi sự lãnh đạo của ông Johnson và cho biết ông sẽ không can thiệp vào cuộc đua tìm người kế nhiệm. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.

Trong khi đó, lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, đã chính thức kêu gọi sự ủng hộ từ các đồng nghiệp để trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo.

Triều Tiên thử vũ khí mới

Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên ngày 5.11 đưa tin nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống tên lửa phòng không được thiết kế mới, đồng thời tổ chức một cuộc diễn tập tấn công bằng tên lửa hành trình chiến lược.

KCNA cho biết "vụ thử nghiệm đã chứng minh các thông số kỹ thuật, độ tin cậy của vật liệu mới cũng như cơ chế dẫn đường thông minh đa phương thức của tên lửa", tuy nhiên hãng tin này không nêu chi tiết về loại vật liệu mới được đề cập.

Thông tin cũng cho hay hệ thống tên lửa này đã thể hiện khả năng nhận diện và theo dõi mục tiêu, cùng với độ tin cậy của thiết bị xử lý dữ liệu phát hiện mục tiêu.

Ngoài ra, một đơn vị trực thuộc lực lượng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ở miền đông Triều Tiên đã thực hiện một cuộc diễn tập tấn công vào ngày 4.11 mà theo KCNA là đơn vị này "đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tấn công một mục tiêu sân bay giả định bằng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa".

Chính trị gia Đức tử vong trong khách sạn

Cảnh sát Đức cho biết ông Hubert Aiwanger (55 tuổi), phó lãnh đạo bang Bavaria ở miền nam nước Đức, đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại một khách sạn ở Berlin ngày 4.11.

Cảnh sát đang điều tra và nguyên nhân cái chết của ông Hubert Aiwanger hiện vẫn chưa được làm rõ, theo AFP ngày 5.11.

Theo nhật báo Bild, ông Aiwanger, người đứng đầu đảng dân túy "Cử tri Tự do" (Free Voters) kiêm Bộ trưởng Kinh tế bang Bavaria, đã đến Berlin để tham dự lễ khai trương văn phòng cho đảng của mình. Tuy nhiên, ông đã không thể có mặt tại sự kiện do cảm thấy không khỏe. Thi thể của ông sau đó đã được cảnh sát tìm thấy tại khách sạn.

Thủ hiến bang Bavaria, ông Markus Soeder mô tả sự ra đi của ông Aiwanger là một "bi kịch tột cùng".

Ngân hàng Pháp bị tấn công mạng, lấy tiền

Ngân hàng khu vực Crédit Mutuel Arkéa của Pháp đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng, dẫn đến các giao dịch gian lận với tổng trị giá khoảng 100 triệu euro. Vụ việc sau đó đã được kiểm soát.

Theo AFP, tin tặc đã truy cập vào tài khoản của chính Arkéa để thực hiện chuyển tiền sang các ngân hàng khác, thay vì nhắm vào tài khoản của khách hàng, do đó, khách hàng không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Arkéa cho biết thêm rằng số tiền bị đánh cắp sau đó đã được chuyển đổi thành tiền điện tử trên các nền tảng chuyên biệt. Tuy nhiên, một phần số tiền này đã bị chặn lại và các nỗ lực khác đang được triển khai để thu hồi số tiền còn lại. Arkéa khẳng định các giao dịch này không phải do lỗi con người gây ra, mà đây là một cuộc tấn công tinh vi từ bên ngoài. Phía ngân hàng không cung cấp chi tiết về cách thức thực hiện cuộc tấn công hay đối tượng đứng sau vụ việc.

Trong một tuyên bố gửi tới AFP, văn phòng công tố Paris cho biết họ đã mở một cuộc điều tra chính thức.