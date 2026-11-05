Phát hiện thi thể lãnh đạo chính đảng Đức trong khách sạn ở Berlin

Khách sạn Neuer Fritz, nơi tìm thấy thi thể ông Aiwanger ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 5.11 dẫn lời cảnh sát Berlin (Đức) thông báo mở cuộc điều tra sau khi một chính trị gia tên tuổi tại nước này được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở Berlin.

Chưa rõ nguyên nhân tử vong của ông Hubert Aiwanger (55 tuổi). Ông là lãnh đạo đảng Cử tri Tự do, đồng thời là Phó thủ hiến kiêm Bộ trưởng Kinh tế bang Bavaria.

Cảnh sát Berlin ra thông cáo cho biết ông Aiwanger "được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại phòng khách sạn của mình" ở quận Berlin-Mitte.

Cảnh sát và các công tố viên đã mở một cuộc điều tra nhằm "xác định nguyên nhân cụ thể và hoàn cảnh dẫn đến cái chết, đồng thời loại trừ khả năng có sự liên quan của bên thứ 3", theo thông cáo.

Theo tờ Bild, ông Aiwanger có mặt tại Berlin để tham dự lễ khai trương văn phòng của đảng Cử tri Tự do, nhưng không tham dự vì thấy không khỏe. Tờ báo này cho biết thêm rằng thi thể của ông sau đó đã được cảnh sát phát hiện tại khách sạn.

Thủ hiến bang Bavaria Markus Soeder nói rằng cái chết của ông Aiwanger là một bi kịch. "Tất cả chúng tôi đều vô cùng bàng hoàng. Lúc này, tâm trí chúng tôi trước hết hướng về gia đình và các con của ông ấy", ông Soeder cho biết.

Đảng của ông Aiwanger là đối tác liên minh nhỏ hơn trong chính quyền bang Bavaria, vốn do đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của ông Soeder lãnh đạo.

Ông Aiwanger bỏ phiếu bầu cử tại bang Bavaria vào năm 2023 ẢNH: REUTERS

Ông Aiwanger đã lãnh đạo chi bộ tại Bavaria của đảng Cử tri Tự do từ năm 2006 và lãnh đạo đảng vào năm 2010. Dưới sự lãnh đạo của ông, đảng này lần đầu tiên góp mặt trong chính quyền bang Bavaria vào năm 2018.

Ông từng đối mặt với một vụ tranh cãi trên cả nước vào năm 2023, sau khi có thông tin cho rằng ông từng viết một tờ truyền đơn bài Do Thái khi còn học trung học vào thập niên 1980. Ông phủ nhận cáo buộc và từ chối từ chức.

Theo truyền thông Đức, ông Aiwanger có hai người con và đang sống cùng bạn đời của mình.