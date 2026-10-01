Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói đã cắt giảm 20% số tướng lĩnh, đô đốc

"Các số liệu thống kê cho thấy chúng tôi đã cách chức 10% số tướng lĩnh và đô đốc trong toàn quân. Chúng tôi cũng đã cắt giảm thêm 10% tổng số vị trí cấp tướng... Giới truyền thông gọi đó là một cuộc thanh trừng. Còn tôi gọi đó là trách nhiệm giải trình – việc lẽ ra phải được thực hiện từ lâu", Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh trong bài phát biểu trước các binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở thị trấn Quantico thuộc bang Virginia.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một căn cứ quân sự ở thị trấn Quantico thuộc bang Virginia vào ngày 30.9 Ảnh: AFP

Bài phát biểu này được đưa ra một năm sau bài phát biểu tương tự trước các sĩ quan cấp cao, trong đó ông Hegseth nhận định rằng quân đội Mỹ đang trở nên cồng kềnh và cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ.

Trong bài phát biểu hôm 30.9, ông khẳng định những sĩ quan cấp cao có "phản ứng tích cực" với bài phát biểu trước đó đang chỉ huy các đơn vị mới được trao thêm quyền hạn và có kỷ luật nghiêm minh", trong khi những người không ủng hộ thì "không còn làm việc ở đây nữa".

"Hiểu một cách đơn giản là không có chỗ cho những người béo phì, người chuyển giới, người để râu rậm rạp, người lập dị, kẻ hèn nhát hay những phần tử cực đoan. Chỉ có những chiến binh – những binh sĩ kiên cường, sẵn sàng chiến đấu và đầy quyết tâm", ông nhấn mạnh.

Vào tháng 5.2025, Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh cắt giảm mạnh quy mô quân đội Mỹ, bao gồm việc giảm 10% tổng số tướng lĩnh và đô đốc, cũng như giảm 20% số lượng sĩ quan cấp cao mang quân hàm 4 sao.

Tính đến cuối tháng 5.2025, quân đội Mỹ có 831 tướng và đô đốc đang tại ngũ. Tuy nhiên, số liệu từ Lầu Năm Góc được công bố vào cuối tháng 7.2026, thời điểm có dữ liệu mới nhất, lại cho thấy thực tế số lượng sĩ quan cấp cao tăng lên 851 người.

Khi được yêu cầu làm rõ liệu việc cắt giảm 20% nhân sự cấp cao đã hoàn tất hay vẫn đang được thực hiện, Lầu Năm Góc trả lời: "Chúng tôi không có thêm thông tin nào ngoài những gì Bộ trưởng đã phát biểu".

Kể từ khi trở lại làm chủ Nhà Trắng vào tháng 1.2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo một cuộc thanh lọc nhân sự cấp cao trong quân đội, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng Charles "CQ" Brown, người bị ông cách chức mà không đưa ra lý do vào tháng 2.2025.

Những sĩ quan cấp cao khác bị buộc rời khỏi vị trí bao gồm các lãnh đạo Lục quân, Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Mỹ; vị tướng đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia (NSA); Phó tham mưu trưởng không quân; và một đô đốc được cử công tác tại NATO, theo AFP.

Ông Hegseth khẳng định rằng Tổng thống Trump chỉ đơn thuần lựa chọn những người lãnh đạo mà ông mong muốn, nhưng các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ chính trị hóa quân đội Mỹ, lực lượng vốn có truyền thống giữ thái độ trung lập, theo AFP.