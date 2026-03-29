Chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương các sở ngành có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao

Qua các kỳ báo cáo, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 14,47% lên 30,88%. Cụ thể có 550/1.781 nhiệm vụ hoàn thành (30,88%), đang xử lý 1.231/1.781 nhiệm vụ (69,11%).

Từ kết quả trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được biểu dương một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao, gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Thanh tra TP.HCM, Sở Nội vụ...

Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh (trái) và Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được chúc mừng ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ẢNH: VIỆT DŨNG

Từ kết quả đạt được, Chủ tịch Nguyễn Văn Được giao Văn phòng UBND TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành để rà soát cập nhật các nhiệm vụ đã có báo cáo nhưng chưa được xác nhận hoàn thành trên phần mềm. Mở rộng và bổ sung thêm đơn vị được giao nhiệm vụ để theo dõi, đôn đốc.

Đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số tham mưu sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm "Quản lý văn bản chỉ đạo của UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM giao" phù hợp với tình hình hiện nay.

Tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng, phần mềm để nâng cao hiệu quả quản trị thực thi công việc trên môi trường mạng theo khung cấu trúc chính quyền điện tử theo thẩm quyền.

Định kỳ hằng tuần báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm theo quy định.